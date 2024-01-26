Глава Барнаула и депутаты проверили качество школьного питания

Вячеслав Франк поручил учитывать мнение родителей при изменении школьного меню

26 января 2024, 17:03, ИА Амител

Вячеслав Франк провел выездное совещание по организации школьного питания в КШП "Глобус" /Фото: barnaul.org

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава администрации Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус".

Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, в числе участников совещания на комбинате школьного питания побывали председатель БГД Галина Буевич, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Разработка меню должна быть открытой

Сотрудники КШП продемонстрировали школьное меню, которое разработано и действует для младших, средних и старших классов.

А также гамбургеры и пиццы, разработанные спецпредприятием для старшеклассников.

Генеральный директор предприятия Сергей Косых сообщил, что КШП постоянно совершенствует рецептуры. Но при этом руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора:

"Меню должно быть сбалансировано с точки зрения получения жиров, белков и углеводов, чтобы ребенок получил здоровое питание. Согласовываем меню с Роспотребнадзором, родительской общественностью, комитетом по образованию. Стараемся вводить новые блюда, которые были бы интересны и полезны детям".

Вячеслав Франк провел выездное совещание по организации школьного питания в КШП "Глобус" /Фото: barnaul.org

В ответ Вячеслав Франк указал, что работа по изменениям в детском меню должна быть открыта для общественности:

"Перед тем как вносить радикальные изменения в меню, убирать или добавлять какие-то позиции, нужно проводить тщательную работу с родителями и детьми, учитывать их мнение, привлекать к этой работе Роспотребнадзор и медиков. Объяснять родителям и детям, для чего эти изменения вносятся, какую пользу они несут", – поручил Вячеслав Франк.

Чтобы было качественно

Депутаты регулярно проверяют, как питаются школьники, сообщила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Иногда они вносят свои замечания.

"В ходе проверок депутаты имеют возможность убедиться в качестве организации питания, обеспечении пищеблоков современным оборудованием, разнообразии меню. При необходимости, по итогам проверок, комиссия готовит предложения, как вывести питание на более качественный уровень. Мы видим, что эти предложения учитываются в дальнейшей работе. К тому же, если возникает необходимость, всегда есть возможность задать вопрос руководству комбината", – отметила Буевич.

Вячеслав Франк провел выездное совещание по организации школьного питания в КШП «Глобус»/Фото: barnaul.org

Она также сообщила, что депутаты уже посещали КШП в начале учебного года, проверили условия хранения продуктов и ознакомились с планами развития организации.

А также выяснили, что "99% всех продуктов, закупаемых комбинатом, производятся алтайскими производителями".

Справка: комбинат школьного питания "Глобус" оказывает услуги по питанию учащихся в 85 из 88 общеобразовательных школ города. На предприятии трудятся около 600 работников.