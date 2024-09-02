В Барнауле в работе одной УК выявили недостатки при подготовке к отопительному сезону
Важно, чтобы все управляющие организации получили паспорта готовности своевременно
02 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
В администрации Барнаула прошла комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, сообщает мэрия.
"Необходимо держать на особом контроле подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону 2024/2025 года. Важно, чтобы все управляющие организации города получили паспорта готовности своевременно", – отметил замглавы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
В совещании приняли участие представители профильных комитетов, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций. Участники комиссии обсудили вопросы готовности к отопительному периоду 2024/2025 года многоквартирных домов, находящихся в управлении 21 управляющей организации, 15 ТСЖ города и филиала "ЗапСибаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Решением комиссии паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду получат 20 управляющих организаций и все представленные на обсуждение ТСЖ, а также филиал "ЗапСибаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
В отношении одной управляющей организации выявлены недостатки, которые необходимо устранить. Рассмотрение следующих управляющих организаций запланировано на очередной комиссии.
11:31:33 02-09-2024
Это что же такая гостайна. Одна УК не готова к отопительному сезону? Получается администрация скрывает информацию о не добросовестных Ук Мое такое мнение
12:09:53 02-09-2024
Вот именно. Назовите, что за компания.
А то сейчас стало " модно" по УК бегать- искать где лучше, поэтому горожанам было бы интересно знать информацию об этой конторе.
12:44:05 02-09-2024
Гость (12:09:53 02-09-2024) Вот именно. Назовите, что за компания.А то сейчас стало ... Что значит "модно"? Изначально предполагалось, что реформа ЖКХ создаст конкуренцию и позволит собственникам выбирать эффективную управляющую компанию. На деле сменить "барина" крепостным жителям ой как не просто!
13:20:14 02-09-2024
Гость (12:44:05 02-09-2024) Что значит "модно"? Изначально предполагалось, что реформа Ж... Сменить то не сложно - только вот одна УК не лучше другой
13:29:06 02-09-2024
Гость (12:44:05 02-09-2024) Что значит "модно"? Изначально предполагалось, что реформа Ж... Эффективная УК - это оксюморон. УК - это вообще не про эффективность, а про сбор денег и их распил под благовидными предлогами.
12:23:05 02-09-2024
Просто по подъездам пройтись - двери половина на последнем анкере держится, все просели ниже порогов. А управляющие не работают, нигде и никак! Дверь общедомовое имущество, так же требующее ремонтов. Но нет, под разными предлогами входные двери управляющие компании ремонтировать не будут! Наверное надо закон им читать внимательно.
12:47:19 02-09-2024
Если в доме большое количество квартир, то лучше ТСЖ, чем управляшка.
19:04:32 02-09-2024
По фото видно, что скорей всего одна УК готова к зиме... Зима покажет, кто прав.... Сложный механизм, тем более все законодательство подточено под УК, "умные" люди для себя создавали. УК эти пользуются и буреют еще больше. Администрации чаще всего создают видимость, там и сделать что-то сложно. Но главное каждый чиновник, имеющий дело с ЖКХ должен понимать - зима все расставить на свои места и обычно они перед зимой увольняются - иначе ....
19:58:00 02-09-2024
стекла в окнах в подъезде разбиты, как же каждый год наша ЖЭУ-6 получает паспорт готовности к зиме? Сплошная профанация и вранье на всех уровнях администрации. Начиная с президента, губернатора, мэра и до самого низа этой гнилой системы.