В Барнауле в работе одной УК выявили недостатки при подготовке к отопительному сезону

Важно, чтобы все управляющие организации получили паспорта готовности своевременно

02 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Работа комиссии / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула прошла комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, сообщает мэрия.

"Необходимо держать на особом контроле подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону 2024/2025 года. Важно, чтобы все управляющие организации города получили паспорта готовности своевременно", – отметил замглавы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

В совещании приняли участие представители профильных комитетов, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций. Участники комиссии обсудили вопросы готовности к отопительному периоду 2024/2025 года многоквартирных домов, находящихся в управлении 21 управляющей организации, 15 ТСЖ города и филиала "ЗапСибаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Решением комиссии паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду получат 20 управляющих организаций и все представленные на обсуждение ТСЖ, а также филиал "ЗапСибаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

В отношении одной управляющей организации выявлены недостатки, которые необходимо устранить. Рассмотрение следующих управляющих организаций запланировано на очередной комиссии.