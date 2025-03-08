Глава Барнаула поздравил жительниц города с 8 Марта

Вячеслав Франк пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия

08 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц города с Международным женским днем, сообщается в телеграм-канале мэрии.

По словам градоначальника, горожанки не перестают поражать своими талантами, мудростью и профессиональными достижениями.

"Они успешно совмещают домашние заботы с востребованностью в самых разных областях науки, культуры, спорта, бизнеса, политики, оставаясь при этом женственными и отзывчивыми. Cпасибо женщинам, активно участвующим в волонтерском движении и оказывающим существенную поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям", – отметил Франк.

Мэр поблагодарил женщин за душевную теплоту, семейный уют и вклад в развитие Барнаула и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.