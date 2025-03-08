Глава Барнаула поздравил жительниц города с 8 Марта
Вячеслав Франк пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия
08 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц города с Международным женским днем, сообщается в телеграм-канале мэрии.
По словам градоначальника, горожанки не перестают поражать своими талантами, мудростью и профессиональными достижениями.
"Они успешно совмещают домашние заботы с востребованностью в самых разных областях науки, культуры, спорта, бизнеса, политики, оставаясь при этом женственными и отзывчивыми. Cпасибо женщинам, активно участвующим в волонтерском движении и оказывающим существенную поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям", – отметил Франк.
Мэр поблагодарил женщин за душевную теплоту, семейный уют и вклад в развитие Барнаула и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
09:55:52 08-03-2025
поздравляю женщин с праздником
09:16:34 09-03-2025
дима (09:55:52 08-03-2025) поздравляю женщин с праздником... И вас тоже