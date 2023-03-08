Amic.ru вспоминает историю женского праздника

08 марта 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: vk.com

Международный женский день отмечают 8 марта. Откуда к нам пришёл этот праздник и какова его история – читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Почему мы отмечаем Женский день?

В начале марта 1857 года в Нью-Йорке прошла демонстрация работниц текстильных фабрик. Эта акция протеста получила название "марш пустых кастрюль", потому что женщины в руках держали пустые кастрюли в знак того, что им нечем кормить своих детей. Протест женщин был направлен против тяжёлых условий труда. Они требовали предоставления равного с мужчинами рабочего дня и равной с ними заработной платы. Дело в том, что в то время женщины работали 16 часов в сутки, получая за труд гроши. Демонстрацию власти разогнали. Но этот день получил название в народе Женский день. Пока неофициальное.

2 Официальное признание Женского дня

В конце февраля 1908 года состоялась вторая масштабная женская демонстрация. Тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. В этот раз к их требованиям добавилось введение запрета на детский труд. Тогда же женщины стали требовать избирательного голоса. Полиция разогнала протестующих шлангами с ледяной водой. В 1910 году демонстрации женщин прошли уже по всей стране. В этом же году на Второй международной конференции женщин-социалисток Клара Цеткин предложила отмечать ежегодно Международный женский день. Участники конференции поддержали инициативу. Однако точную дату этого дня так и не определили.

3 Когда начали праздновать Женский день 8 марта?

Впервые Международный женский день провели 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. В 1912 году этот день женщины отметили уже не 19 марта, а 12 мая. В Европе 8 Марта начали отмечать только с 1914 года. В России этот день женщины отмечают с 1913 года. Сначала в России его отмечали 23 февраля, так как наша страна жила по юлианскому календарю. Позднее, уже при СССР, Женский день стали отмечать 8 марта.

4 Когда 8 Марта стало выходным днём?

Выходным этот день стал 8 мая 1965 года, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.