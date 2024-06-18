Глава Барнаула призвал не бороться с электросамокатами, а создавать для них условия
Один из таких проектов — велодорожка вдоль улицы Промышленной
18 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк призвал не бороться с электросамокатчиками в городе, а создавать для них комфортные условия. Об этом он сообщил amic.ru 14 июня во время форума урбанистов.
"Не нужно с ними бороться, необходимо создавать условия. У меня давно есть мечта создать велопешеходную зону, которая соединила бы набережную Оби и "Изумрудный", – сообщил Вячеслав Франк.
Ранее глава компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов презентовал проект пешеходной зоны с велодорожками вдоль улицы Промышленной. Она бы позволила соединить зону бывшего Речного вокзала с парком "Изумрудный". Власти Барнаула поддержали инициативу предпринимателя.
Что касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), то только с начала летнего сезона в краевой столице произошло несколько небольших ДТП с их участием. Многие барнаульцы жалуются на электросамокатчиков, которые катаются на большой скорости по тротуарам. За ограничение движения на СИМ выступает Госавтоинспекция. В частности, в Барнауле уже запретили кататься на электросамокатах по улице Мало-Тобольской.
14:22:16 18-06-2024
Для пешеходов условия создайте! Невозможно по тротуарам ходить! Носятся как ненормальные эти самокатчики. Сбивают людей и уезжают с руганью, что помешали им!! Не дай Бог шаг в сторону сделаешь- вероятность столкнкться с ними практически 100%. Пешеходуы уже жмутся к самым краям тротуара, ведь глаз на затылке не придумали. Самокатчики бесшумно приближаются и даже не сигналят!
19:06:15 18-06-2024
Гость (14:22:16 18-06-2024) Для пешеходов условия создайте! Невозможно по тротуарам ход... это реально страшно! вчера чуть в замес не угодила. еще бы 10 см и меня бы снес дебил на самокате, а так только сумку задел. сделала шаг в сторону, чтобы пропустить самокатчика, который несся навстречу, а там сзади такой же... чудом каким-то успела отскочить в сторону, но так хотела чтобы они встретились!
14:26:59 18-06-2024
Мечта у него.....я народ о другом может мечтает? Думают все только сами о себе на постах...Бороться надо! Иначе будет как с комарами...они житься не дадут людям.
14:48:35 18-06-2024
У меня тоже есть давняя мечта - ездить на работу/с работы в нормальном общественном транспорте и в нормальных условиях, а не вот этот вот треш. В свою очередь призываю главу Барнаула на-конец заняться решением реально актуальных и острых проблем города, осваивать средства под предлогом заботы о комфорте кого-то там можно когда уже решены основные задачи.
15:59:04 18-06-2024
Гость (14:48:35 18-06-2024) У меня тоже есть давняя мечта - ездить на работу/с работы в ... Ну так тут реальная работа нужна. А так он просто призывет.
У нас президент постоянно кого-то призывает, бороться с бедностью , коррупцией и т.д.
15:40:59 18-06-2024
Может конечно и найдутся желающие покататься в специально отведенном месте, но это только при условии, что во всех остальных местах будет запрещено кататься, а чтобы переместится из точки А в точку Б, самокатчики вряд ли выберут маршрут именно через ул.Промышленную.
15:55:29 18-06-2024
Как велосипедист скажу: велепешеходка - это трэш для всех. Зона повышенной травмоопасности. К пешеходам нельзя "подсаживать" никого, кроме детей до 14, как у нас по правилам прописано. Кто бы соблюдал ещё. Все участники с массой больше 50 кг и скоростью больше 7-10 км/ч - добро пожаловать на правый край проезжей части. Вот там для них (для нас) создайте безопасные условия. Для этого нужно: ремонт дорог, чтобы не было выбоин у края дороги, не парковать транспорт на дорогах (нужны парковки для автолюбителей), желательно - выделенную полосу шириной хоть 50-70см, а лучше - метр. Штрафовать нарушителей за проезд по пешеходным дорожкам свыше 10 км/ч. Обязательное страхование гражданской ответственности для всех двухколёсных. Желательно - дополнительная категория прав, которую можно будет получить онлайн сдав тесты на знание ПДД с 14 лет.
16:02:40 18-06-2024
Про ливнёвки ещё забыл написать. Без ливнёвок по краю дороги ехать на двух колёсах страшно. Под лужами могут быть канавы и выбоины непредсказуемых размеров. Колесо попадёт - и летишь под колёса автомобилей. Но это всё решаемо и создаст безопасные условия для всех участников движения. А всё остальное - пустая болтовня и источник конфликтов.
16:55:30 18-06-2024
Барнаульские велодорожки - вообще профанация и напрасная трата средств.
Велодорожкой в районе телецентра никто не пользуется. Там рядом трасса здоровья, где интереснее покататься.
На аллее Исакова по велодорожке ехать опаснее, чем по автодороге. Там и собаки, и дети, и коляски, и бабушки со скандинавскими палками. Да ещё постоянно повороты под 45-90 градусов и бордюры.
Дорожки в новых районах (Павловский тракт, Солнечная поляна, Ускова, где-то там у "Шотландии") ведут из никуда в никуда. Начинаются и заканчиваются внезапно. Тупиком или газоном. Иногда - свежевырытой канавой. Дорожки длинной 100м, да даже 1км - они для кого вообще нужны? Детям, разве что. Чтобы самокатом/велосипедом пользоваться как транспортом, нужна связанность маршрутов. Нужно иметь возможность из спальника в центр попасть. В пригород актуально иметь возможность съездить - в Научный городок, Новоалтайск, Лебяжье, Власиху. Для спорта, так вообще нужно 50-100км для нормальной тренировки.
17:37:11 18-06-2024
Гость (16:55:30 18-06-2024) Барнаульские велодорожки - вообще профанация и напрасная тра... Единственный здравый коммент.
Остальные писали обделенные самокатчиками "гаишники".
07:51:53 19-06-2024
Выделенная на дороге ?! Это слишком опасно, она должна быть отделена от дороги. Это так к слову ... Сами автомобилисты то столько гибнет из-за не соблюдения скоростного режима и на пешеходном сколько убивают. Статистика говорит о вине автомобилистов вот где беда а самокаты это так - претензия -напугали это не серьёзно
13:04:37 19-06-2024
Количество пешеходов больше чем автомобилистов и самокатчиков. Может быть начнём с них? Тротуары не сделаны, иногда упираются в лютую грязь или тупик. Ширина в полчеловека. На асфальте слой грязи в мокрую погоду, слой пыли - в сухую. Такое ощущение, что чиновники живут в другой стране и не видят никаких проблем.
18:51:22 19-06-2024
Наверняка это их бизнес и терять прибыль эти люди не захотят. Поэтому вопрос решаться тоже не будет. А самокатчики не понимают, что на месте сбитого ими человека может оказаться их близкий человек. Вот в Москве с этой проблемой уже справились. Самокатов там нет. Видимо их все отправили в Сибирь.
20:16:41 19-06-2024
Почему если какой-то дебил на арендованном самокате сбивает пешехода, то обвиняют всех электросамокатчиков, проблема не в электросамокат, а в пороге вхождения, скачать приложение и арендовать самокат может каждый школьник.
Проблему можно было бы легко решить, если бы деньги требовали не за время, а за расстояние пройденное на самокате.
Когда ты платишь 6,5 рублей за минуту, подсознательно хочется доехать как можно быстрее, чтобы заплатить меньше, отсюда и берутся все эти лихачи.
Очень неприятно, что из-за неаккуратных малолеток на арендованных самокатах страдают и опытные райдеры на собственных электросамокатах, которые никуда так не торопятся и аккуратно водят.
21:26:29 20-06-2024
Олег (20:16:41 19-06-2024) Почему если какой-то дебил на арендованном самокате сбивает ... Вот как раз таки школьников там и не должно быть.
Ну обяжите их на экзамен по ПДД в режиме «Лайт»
С 14 лет.
И контроль по картам с которых оплачивается аренда.
ВСЁ
На 70% проблема решится
23:17:04 20-06-2024
Всех на проезжую часть. Ввести штрафы недетские за езду по пешеходным зонам, тротуарам. Гайцов из патрульных автомобилей выставить на перекрестки. Посбивают автомобили какое-то количество, родители обеспокоятся, своим чадам запретят это развлечение, денег не дадут. Тема в массовом сегменте закроется.