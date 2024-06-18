Глава Барнаула призвал не бороться с электросамокатами, а создавать для них условия

Один из таких проектов — велодорожка вдоль улицы Промышленной

18 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк призвал не бороться с электросамокатчиками в городе, а создавать для них комфортные условия. Об этом он сообщил amic.ru 14 июня во время форума урбанистов.

"Не нужно с ними бороться, необходимо создавать условия. У меня давно есть мечта создать велопешеходную зону, которая соединила бы набережную Оби и "Изумрудный", – сообщил Вячеслав Франк.

Ранее глава компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов презентовал проект пешеходной зоны с велодорожками вдоль улицы Промышленной. Она бы позволила соединить зону бывшего Речного вокзала с парком "Изумрудный". Власти Барнаула поддержали инициативу предпринимателя.

Что касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), то только с начала летнего сезона в краевой столице произошло несколько небольших ДТП с их участием. Многие барнаульцы жалуются на электросамокатчиков, которые катаются на большой скорости по тротуарам. За ограничение движения на СИМ выступает Госавтоинспекция. В частности, в Барнауле уже запретили кататься на электросамокатах по улице Мало-Тобольской.