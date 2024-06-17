Известный архитектор объяснил, что мешает строить в Барнауле длинные велодорожки
По мнению Александра Деринга, дело в перепаде рельефа и железнодорожных путях
17 июня 2024, 11:10, ИА Амител
В Барнауле можно создать большую сеть велодорожек, но этому мешает несколько факторов: перепад рельефа и железнодорожные пути, которые фактически делят город пополам. Среди самых перспективных проектов – строительство велодорожки вдоль улицы Промышленной. Проект ранее анонсировал директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. Об этом в интервью изданию "Атмосфера" рассказал руководитель творческой мастерской "Классика", архитектор Александр Деринг.
О набережной и велодорожке на улице Промышленной
Велопешеходная зона соединила бы набережную Оби и "Изумрудный". По мнению Деринга, если проект будет реализован, то его авторам "стоит похлопать в ладоши", потому что это давняя мечта многих барнаульцев. К архитектору уже обращались с предложением разработать маршрут вдоль улицы Промышленной, но у проекта есть свои сложности в реализации.
"Там есть очень много проблем и трудностей. К примеру, часть маршрута с железной дорогой, которая вела к бывшему речпорту, – нужно узнать действует ли она. Мне кажется, до элеватора фрагмент этой железной дороги еще действует. Также она раньше была размежевана как чья-то собственность – нужно будет договориться с собственниками земли, которые есть на протяжении этого участка", – уверен Александр Деринг.
По словам архитектора, при строительстве велодорожки необходимо решить, как соединить набережную Оби и "Изумрудный". Это непростая задача, нужно создавать своеобразный междисциплинарный творческий коллектив из архитекторов-градостроителей, юристов, городской администрации, как владельца участков, так и собственника, который владеет фирмой. Также нужно пересматривать красные линии в данной части Барнаула. Однако если удастся все реализовать, то велодорожка станет прекрасным подарком к 300-летию города.
"Лично я против этого всегда возмущался и протестовал, потому что это не то место, по которому должны ходить фуры, грузовики и другой транспорт. Эта улица уже становится внутригородской, потому что там начинается жилая застройка. Я думаю, там будут реализовываться проекты реконструкции и частично сноситься частный сектор", – добавил Александр Деринг.
Где еще можно построить велодорожки?
Поскольку город разделен железной дорогой, то сделать комфортную непрерывную сеть велодорожек чрезвычайно сложно. Для этого эксперт видит много препятствий. Например, в Красноярске сделан велопешеходный мост, ведущий на остров. Соединить наш парк "Изумрудный" с исторической частью города по относительно безопасному маршруту можно, хотя есть трудности, но они по большей части преодолимы.
"Во-первых, как раз препятствие представляет собой рельеф местности, где есть перепады и их надо преодолевать. Во-вторых, есть пересечение с крупными магистралями, которые требуют внимательного подхода: это специально организованные переходы, чтобы велосипедист мог спешиться, перейти эту дорогу и безопасно опять поехать по велодорожке", – уверен Деринг.
Архитектор напоминает, что в Барнауле есть узкие горлышки для велосипедистов на Павловском тракте. Соединить их с центром города очень сложно.
При этом Александр Деринг напомнил, что в краевой столице активно строят велозоны. В частности, в ЖК "Лапландия" и "Шотландия" велодорожки уже активны, но они локальные. Можно кататься, но выйти за пределы микрорайона сложно.
Архитектор рассказал также в интервью, что во многих городах России и других странах уже давно активно строят велодорожки. Это тенденция всех современных городов. Однако в Сибири обслуживать дорожки сложно.
"У нас же выпадает много снега, это нужно все убирать. Ограждения будут создавать неудобства. Специальных таких разделений я не встречал, хотя, наверное, такое может быть. Если позволяют улицы и они достаточно широкие, тогда да. Кстати, в "Изумрудном" и "Юбилейном" сделали широкие велопешеходные дорожки и там есть разделение – оно визуальное. Сделана разметка, разделяющая пешеходную зону и велосипедную. Это допустимо и это работает", – заключил Александр Деринг.
11:29:28 17-06-2024
кажется? размежевана? вроде действует? Что за непрофессионализм? Закажите выписки на квартал. На все встречающиеся по пути чужие земельные участки установите публичный сервитут и особо ни кого спрашивать не нужно. Суды всегда на стороне администрации! Если не прав то поправите.
13:13:12 17-06-2024
Гость (11:29:28 17-06-2024) кажется? размежевана? вроде действует? Что за непрофессионал... С какого перепуга вы будете кататься по моему участку? Сервитут устанавливается в случае,если к вашему участку нет другого прохода. Велосипедисты здесь причём?
13:44:31 17-06-2024
Гость (13:13:12 17-06-2024) С какого перепуга вы будете кататься по моему участку? Серви... Сервитут решит все проблемы)))
15:22:39 17-06-2024
Гость (13:44:31 17-06-2024) Сервитут решит все проблемы)))... Губу закатите- слишком много возлагаете на сервитут надежд.
11:48:40 17-06-2024
Боже... Да на Павловском тракте не везде тротуары-то есть. Вы бы их для начала сделали, что ли. А про рельеф это вообще смешно - ну будет дорожка идти в горку или под горку, в чем проблема? Или по тротуару\дороге горку преодолеть можно, а по велодорожке никак?
12:11:15 17-06-2024
Кому вообще нужны велодорожки? Велосипеды, как правило, приобретают для того, чтобы добраться из пункта А в пункт В. Раньше в правилах было, что велосипеды должны ездить по дороге в 0,5 метра от тротуара. Сделайте для великов и самокатов специальное разграничение. И обязательно все велики и самокаты поставить на учет с выдачей номеров.
14:35:59 17-06-2024
Гость (12:11:15 17-06-2024) Кому вообще нужны велодорожки? Велосипеды, как правило, прио... В таком виде, как в Барнауле - из ниоткуда в никуда, это действительно сомнительное удовольствие. А вот если сделать сеть - почему нет. Ибо выделять место для велосипедистов там, где дорога в две полосы, просто нереально.
19:31:00 17-06-2024
Гость (12:11:15 17-06-2024) Кому вообще нужны велодорожки? Велосипеды, как правило, прио... Повесь на задницу себе номер, и гуляй под ним на здоровье. Хоть по велодорожкам.
17:49:17 18-06-2024
Гость (12:11:15 17-06-2024) Кому вообще нужны велодорожки? Велосипеды, как правило, прио... Про полосу согласен полностью. Номера-то зачем? Можно, конечно, затребовать носить майку с номером. Но смысл в этом какой? Знание ПДД для велосипедистов и пешеходов должно быть экзаменом в школьной программе и ниже тройки в аттестате - велосипед не покупать до пересдачи.
12:50:03 17-06-2024
Безумно рад появлению велодорожек на Исакова, Змеиногорском тр, в парках Юбилейный и Изумрудный. Но проблема существует с обозначением этих зон. Гуляющие пешеходы уверены, что имеют права на них гулять и выгуливать собак. При этом знаков недостаточно(их очень мало), а разметка не обновляется, нет указания направления движения, и знака велосипеда на асфальтовом покрытии дорожки. Также требуется освещение через СМИ правил пользования такими дорожками, т.к. многие не знают где пешеходная часть дорожки, где беговая, а где велосипедная. Это превращает обычную велопрогулку в борьбу за дорогу, скандалы и даже потасовки. там, где есть велодорожка, велосипедисту запрещено двигаться по дорогам и тротуарам, но и на велосипедной дорожке люди принципиально препятствуют - типа объедешь. Но одно дело, когда я кого-то задену двигаясь по правилам и другое дело, когда двигаешься по пешеходной или беговой дорожке, чтобы объехать пешехода, идущего по велодорожке. Нужно СМИ доносить это горожанам. Есть индивиды, которые готовы в драку броситься, доказывая, что асфальтированная часть велобеговых дорожек - для пешеходов, а с щебеночным отсевом для велосипедов. Короче ничего не разграничено и никому не понятно. Но радует, что таких дорожек все больше и Промышленная идеально для этого подойдет.
21:41:27 17-06-2024
Велосипедист (12:50:03 17-06-2024) Безумно рад появлению велодорожек на Исакова, Змеиногорском ... Да пешеходы уже не знают куда деваться от велосипедистов и самокатчиков, которые ездят по пешеходным дорогам и тротуарам. А ребёнок на мамокате или велосипеде куда должен деваться? Просто никто никого не уважает и в этом вся проблема. И это не только с велосипедными дорожками. Поставьте на велосипед сигнал и предупреждайте о своем движении.
17:19:45 18-06-2024
Велосипедист (12:50:03 17-06-2024) Безумно рад появлению велодорожек на Исакова, Змеиногорском ... Проблема здесь не в пешеходах, а в проектировании этих велодорожек. Я, как велосипедист, разачарован их реализацией. Лучше бы выделили полметра полосу вдоль автодороги для передвижения. Велодорожка на Исакова годится только для детей до 14. Ну и, по сути, она уже пешеходная. Нормальная полоса для двухколёсных средств должна быть вдоль дороги общего пользования, чтобы у пешеходов и мысли не было туда лезть. Ну а велосипедистов и самокатчиков старше 14 лет не должно быть рядом с пешеходами.
Нужны нормальные автодороги, парковки, ливнёвки, наличие свободной полосы по краю дороги, соблюдение ПДД всеми участниками, обязательное страхование жизни и гражданской ответственности и экзамен на знание ПДД в своей категории. Тут у всех участников движения интересы совпадают. Существующую дорожную инфраструктуру надо развивать и приводить в порядок.
Ну и соглашусь, на Малахова от Антона Петрова до Павловского и на Павловском тракте в районе Малахова нет даже намёков на асфальт для пешеходов. На Павловском тракте в районе Советской Армии - тоже. По Советской Армии ногами пройти - то ещё приключение. По Исакова в центр через пешеходный мост над ЖД путями. Там мост над Пивоваркой и подход к нему, что плакать хочется.
Пешеходы - наиболее многочисленная группа. Мы, когда с велосипеда спешиваемся или из авто выбираемся - тоже становимся пешиками. И в интересах этой группы надо в первую очередь делать.
13:12:40 17-06-2024
Такое впечатление, что сам Геринг никогда не ходил по улице Промышленной, а рассуждает лишь по заказу строительных компаний, чтобы сделать новостройки привлекательнее. Зайдите на мою страницу в ОК - там есть 100 фото с улицы и, конечно, соосттавина ЖД путям выше гудящего элеватора. Зайдите в ВК сообщество - Комфорт в Барнауле. Там я подробно описал, почему пешеходная зона на проспекте Социалистическом реальное и более важное вложение средств сегодня. Набережная Ковша, конечно заманчиво, но к другому юбилею, к 350-летнему.
14:01:39 17-06-2024
Конечно странно, что известный архитектор не знает про ж/д пути на Промышленной,
их начали демонтировать ещё в прошлом году, чтобы проложить трубы к новым высоткам.
сейчас там лежит земля..
Велодорожку нужно делать!
Желательно по всему городу, или выделять небольшую полосу на дорогах - но это космос..
14:07:50 17-06-2024
Деповская и Свердлова, на мой взгляд, очень подходят для обустройства велодорожки. Да, это не через полгорода. Но через них можно соединить велосипедным движением мост на Новом рынке с площадью Сахарова и потом еще сделать велодорогу дальше вниз по Социалистическому. А вместе это уже будет полгорода
14:34:32 17-06-2024
Фотографии поезда выше элеватора от июня 2024 года в ВК сообществе - Комфорт центра Барнаула (komfortvbarnaule)
14:47:46 17-06-2024
железку надо переносить или делать хорошие туннели дороги под рельсами
дело не в велодорожках а вообще в транспорте. Без закольцовки город через год два просто стоять будет
15:21:13 17-06-2024
Гость (14:47:46 17-06-2024) железку надо переносить или делать хорошие туннели дороги по... Между рельсами ж/д по Промышленной положить асфальт и пусть велосипедисты хреначат по ней вдоль Оби до самого бывшего Гортопа и ТЭЦ 3 !!! Всё равно составы там редки.
15:42:54 17-06-2024
На Промышленной 🤣🤣 Не смешите, товарищ Деринг. При всём уважении. И много там людей катается? Из ниоткуда в никуда? Вдали от Ленина, от Соца, старого базара и прочих мест притяжения с увеселительными заведениями. Много там людей? Зато комаров и бродячих собак пруд пруди. Да ещё и в горку ехать. Колени только убивать. Нет, нафиг. Мы уж как-нибудь по старинке — по аллейке на Ленинском, останавливаясь на каждом перекрёстке.
16:53:34 17-06-2024
Странный предлагается подарок к трёхсотлетию. Всегда считал, что достойным подарком городу и всем его жителям к такому юбилею может стать туннель под железной дорогой от просп. Красноармейского к ул. Исакова. Или на худой конец продление трамвайных путей до Южного вдобавок к полной реконструкции трамвайной инфраструктуры города и реальным обновлением парка подвижного состава...
17:43:40 18-06-2024
Чучмек (16:53:34 17-06-2024) Странный предлагается подарок к трёхсотлетию. Всегда считал,... Да, трамвайные пути хорошие - было бы здорово. Для тихих и быстрых трамваев. Ну, хоть, как в Москве, например. Каждый раз, как слышу трамвай, скачущий по рельсам по Красноармейскому или А.Петрова, вспоминаю, как в Москве проехал на бесшумном трамвае - впечатлился.
19:05:57 17-06-2024
Вот мне всегда странно слышать архитекторов рассуждающих о городах и их проблемах. А кто утверждал все что настроено? Ведь в городах есть главный архитектор. Или они плохие архитекторы?
19:38:33 17-06-2024
Зачем Деринг ни к селу, ни к городу, приплёл красноярский велопешеходный мост на остров? На острове там зона отдыха, и действительно прекрасное место для занятий кому спортом, кому физкультурой, кому просто отдохнуть и погулять с собакой, не досаждая никому вокруг, места там вдоволь. И до центра города рукой подать. У нас же речь идёт о связке частей города магистральными велодорожками, и надо их совсем немного. Край города с улицей Промышленной в этом смысле совсем ни к чему, в центральной части для этого отлично подойдёт Соцпроспект с односторонним движением. И вдоль Павловского тракта с одной стороны тоже можно сделать прекрасную связку из центра до самых до окраин. Почему-то в центре Лондона для велосипедов место смогли найти, сам видел недавно на Евроспорте во время просмотра Лондонского марафона. Может быть, потому, что там городские власти выборные?
23:09:00 17-06-2024
Цитаты от архитектора - полный сумбур. Для зоны ул. Промышленной необходим комплексный план развития на основе Генплана. Должна быть набережная от нового до старого моста через Обь, Вдоль набережной должна быть транспортная магистраль минимум 4 полосы связывающая оба моста. Естественно вдоль набережной велодорожки рядом с пешеходной зоной. Смотрите набережную на правом берегу Оби в Новосибирске.
23:25:01 17-06-2024
Во все времена плохим чиновникам и плохим архитекторам города всегда что-то мешало и мешает, а город страдает.