Известный архитектор объяснил, что мешает строить в Барнауле длинные велодорожки

По мнению Александра Деринга, дело в перепаде рельефа и железнодорожных путях

17 июня 2024, 11:10, ИА Амител

Велодорожка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле можно создать большую сеть велодорожек, но этому мешает несколько факторов: перепад рельефа и железнодорожные пути, которые фактически делят город пополам. Среди самых перспективных проектов – строительство велодорожки вдоль улицы Промышленной. Проект ранее анонсировал директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. Об этом в интервью изданию "Атмосфера" рассказал руководитель творческой мастерской "Классика", архитектор Александр Деринг.

О набережной и велодорожке на улице Промышленной

Велопешеходная зона соединила бы набережную Оби и "Изумрудный". По мнению Деринга, если проект будет реализован, то его авторам "стоит похлопать в ладоши", потому что это давняя мечта многих барнаульцев. К архитектору уже обращались с предложением разработать маршрут вдоль улицы Промышленной, но у проекта есть свои сложности в реализации.

"Там есть очень много проблем и трудностей. К примеру, часть маршрута с железной дорогой, которая вела к бывшему речпорту, – нужно узнать действует ли она. Мне кажется, до элеватора фрагмент этой железной дороги еще действует. Также она раньше была размежевана как чья-то собственность – нужно будет договориться с собственниками земли, которые есть на протяжении этого участка", – уверен Александр Деринг.

По словам архитектора, при строительстве велодорожки необходимо решить, как соединить набережную Оби и "Изумрудный". Это непростая задача, нужно создавать своеобразный междисциплинарный творческий коллектив из архитекторов-градостроителей, юристов, городской администрации, как владельца участков, так и собственника, который владеет фирмой. Также нужно пересматривать красные линии в данной части Барнаула. Однако если удастся все реализовать, то велодорожка станет прекрасным подарком к 300-летию города.

"Лично я против этого всегда возмущался и протестовал, потому что это не то место, по которому должны ходить фуры, грузовики и другой транспорт. Эта улица уже становится внутригородской, потому что там начинается жилая застройка. Я думаю, там будут реализовываться проекты реконструкции и частично сноситься частный сектор", – добавил Александр Деринг.

Где еще можно построить велодорожки?

Поскольку город разделен железной дорогой, то сделать комфортную непрерывную сеть велодорожек чрезвычайно сложно. Для этого эксперт видит много препятствий. Например, в Красноярске сделан велопешеходный мост, ведущий на остров. Соединить наш парк "Изумрудный" с исторической частью города по относительно безопасному маршруту можно, хотя есть трудности, но они по большей части преодолимы.

"Во-первых, как раз препятствие представляет собой рельеф местности, где есть перепады и их надо преодолевать. Во-вторых, есть пересечение с крупными магистралями, которые требуют внимательного подхода: это специально организованные переходы, чтобы велосипедист мог спешиться, перейти эту дорогу и безопасно опять поехать по велодорожке", – уверен Деринг.

Архитектор напоминает, что в Барнауле есть узкие горлышки для велосипедистов на Павловском тракте. Соединить их с центром города очень сложно.

При этом Александр Деринг напомнил, что в краевой столице активно строят велозоны. В частности, в ЖК "Лапландия" и "Шотландия" велодорожки уже активны, но они локальные. Можно кататься, но выйти за пределы микрорайона сложно.

Архитектор рассказал также в интервью, что во многих городах России и других странах уже давно активно строят велодорожки. Это тенденция всех современных городов. Однако в Сибири обслуживать дорожки сложно.