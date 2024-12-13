Глава Барнаула рассказал, как преобразится центральная часть города
Это произойдет "в обозримой перспективе", отметил Вячеслав Франк
13 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что центральная часть города значительно изменится в ближайшие годы. Об этом сообщает "Толк".
Он отметил, что развитие центральной части Барнаула – приоритетный для администрации проект. Власти планируют вынести троллейбусное кольцо от Речного вокзала, а трамвайное – с площади Свободы, создав там новую площадь.
"Это подтолкнет реконструкцию сереброплавильного завода, формирование набережной вдоль Барнаулки", – рассказал мэр.
Глава города подчеркнул, что это место может стать "центром всех городских событий". Он также указал, что развитие центра города тесно связано с жилищным и социальным строительством.
Вячеслав Франк рассказал, что в приречной зоне уже развивается ЖК.
"Плюс мы подбираемся к Ковшу. Сейчас это территория перспективного планирования, но в будущем – повод поговорить о размещении как раз социальных объектов, рекреации", – добавил глава Барнаула.
20:19:45 13-12-2024
"как похорошела москва при собянине"
Ой, немного не так ....
20:31:22 13-12-2024
За администрацией Ленинского района г. Барнаула есть земельный участок под названием «Парк для детского развлечения "Эдельвейс". Эдак лет 40 назад он возник как дендрарий при школе №126. Когда выросли посаженные редкие деревья, кустарники, появились шишки на кедрах, некие, наиболее ушлые бизнесмены, оккупировали и прихватили территорию. Натыкали списанными железными аттракционами, открыли пивнушку (летом), построили склад и пр. За последнее время там расплодились "юрты-харчевни" с огороженными заборами. Парк на зиму закрывается, а небольшой участок заливается для катка. К сожалению, на данный момент, парк практически уничтожен. Для парка нужен реальный хозяин. Пора благоустроить и сделать любимым прогулочным местом для горожан.
00:04:51 14-12-2024
Да, ,я тоже там сажал липки и ещё там была сауна- проститутчная 'даже ее не пожалели-
04:54:01 14-12-2024
Ну да через много лет при другом правителе, а нынешним слабо музей доделать. О чем разговор? Сплошная болтавня. Самое главное сломать, а потом долго-долго делать. Не будет нового руководителя не будет ничего.
11:09:56 14-12-2024
Зачем тратить сотни миллионов на перенос трамвайного и троллейбусного колец? Деньги девать больше некуда? Все другие проблемы решены? Не трожьте работающее. А вообще, если такое произойдет, надо дождаться, кто начнет точечную зайтройку, и того вместе с администрацией в турму.
22:58:38 14-12-2024
А что вообще можно записать в плюс нового строительства в центре Барнаула?! Точечная застройка в центре - это минус. Бульвар от площади Советов к Оби так и не начали застраивать, хотя таким планам больше двух десятков лет. Есть лишние деньги - продлите ул. Юрина через ж/д вокзал. Займитесь пробками.
А нет лишних денег - не надо трогать , что работает. Перенос трамвайного и троллейбусного кольца - кто-то просто зарабатывает деньги, но к улучшению города это не относится. Как эти кольца выручали и могли бы еще долго выручать при ремонте путей, как возможности изменить маршруты, а не закрывать их. Хотелось бы и руководителей электротранспорта услышать по этому поводу.
15:33:24 25-12-2024
Город растёт в западном направлении . особо упрямым всё не даёт спокойно себя чувствовать "ответственность" за историческую часть города. Господа архитекторы посмотрите , что вы предлагаете реконструировать? Поздно заниматься реконструкцией того чего уже нет. Очнитесь от своих снов . люди живут в другой географической части города. Кому нужна набережная на Барнаулке есть смотровая площадка на реке Обь и достаточно. Филармонию нужно построить ближе к народу .Построили Барнаульский " арбат"в 80 годы 20 века очень востребован для отдыха.?