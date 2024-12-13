Глава Барнаула рассказал, как преобразится центральная часть города

Это произойдет "в обозримой перспективе", отметил Вячеслав Франк

13 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что центральная часть города значительно изменится в ближайшие годы. Об этом сообщает "Толк".

Он отметил, что развитие центральной части Барнаула – приоритетный для администрации проект. Власти планируют вынести троллейбусное кольцо от Речного вокзала, а трамвайное – с площади Свободы, создав там новую площадь.

"Это подтолкнет реконструкцию сереброплавильного завода, формирование набережной вдоль Барнаулки", – рассказал мэр.

Глава города подчеркнул, что это место может стать "центром всех городских событий". Он также указал, что развитие центра города тесно связано с жилищным и социальным строительством.

Вячеслав Франк рассказал, что в приречной зоне уже развивается ЖК.