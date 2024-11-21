В Барнауле хотят убрать трамвайное кольцо возле Старого базара и рельсы на Ползунова
За счет этого расширится площадь Свободы, которую будут задействовать для проведения городских массовых мероприятий
21 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Власти Барнаула в ходе совещания рассмотрели возможные варианты переноса трамвайного кольца с площади Свободы и трамвайных путей с улицы Ползунова, сообщает мэрия.
"Площадь будет задействована не только для проведения городских массовых мероприятий, но и для повседневной жизни, мы предлагаем разработать общую концепцию развития территории, в которой будет более конкретно отражена каждая из зон формирования центральной части города", – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Планируется перенести конечную на станцию Депо № 1 по улице Анатолия.
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что важно тщательно проработать вопрос по переносу трамвайного кольца и схемы изменения транспорта. Он поручил приступить к разработке проектно-сметной документации.
"Мы стремимся создать современное общественное пространство, которое станет удобной площадкой для жителей и гостей города, а также позволит сохранить памятники культуры, находящиеся на площади Свободы и улице Ползунова", – подчеркнул глава города.
Напомним, в ноябре 2023 года известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии.
16:18:41 21-11-2024
а вместо кольца - выстотку от марашки. ну и пусть на елку на вертолетах прилетают. как и на набережную, нечего в центр на общественном транспорте ездить
16:19:42 21-11-2024
А кольцо пусть будет на кордоне.
16:31:57 21-11-2024
а сколько денег можно списать ......
16:41:48 21-11-2024
А от Анатолия пешком до старого базара, все массовые мероприятия скоро запретят вообще, не делайте лишних телодвижений.
17:17:08 21-11-2024
Ну вот и очередной посажОнный нарисовался... Что же вы, дураки, автобусами не занимаетесь??Боженька вам суденька. Хотя срок еще при жизни заработаете.
17:33:58 21-11-2024
"Мост" у Нового рынка не смогли грамотно спроектировать, про реализацию вообще молчу. А тут снова прожекты...
17:40:55 21-11-2024
А ещё на площади можно будет организовать мемориал Ведяшкину.
18:02:31 21-11-2024
Ничем кроме прогиба под автобусное лобби такое решение объяснить нельзя. А ведь именно с этого места начиналась история барнаульского трамвая, которую прекрасно можно было вписать в туркластер. На Ползунова до сих пор сохранились аутентичные опоры контактной сети, а на кольце - здание диспетчерской, построенное в стиле конструктивизма.
18:07:27 21-11-2024
Часто бываю на концертах в филармонии. Ни разу не слышала грохота трамваев. Проведите эксперимент. Фантазёры.
18:11:47 21-11-2024
Весь мир развивает электротранспорт как наиболее экологичный а Франк и компания его гробят. Такие у нас "эффективные" менеджеры, наверное уже кому то продали освобождающиеся площади.
01:55:46 23-11-2024
александр (18:11:47 21-11-2024) Весь мир развивает электротранспорт как наиболее экологичный... Ну, и как реагировать на ваши слова?
01:58:45 23-11-2024
александр (18:11:47 21-11-2024) Весь мир развивает электротранспорт как наиболее экологичный... "Весь мир развивает электротранспорта, как экологичный..." В Казахстане, в Узбекистане, в Румынии, в Болгарии от электротранспорта стремительно избавляются. А в Грузии, в Азербайджане электротранспорт убрали из всех городов!!! Вы зачем нагло врёте всем про весь мир? Не стыдно вводить народ в заблуждение?!
18:35:15 21-11-2024
Про трамваи: Фантазер... ты меня называаала... (с)
Про столбы старые на Ползунова: их судьба незавидна? Еще один кусок истории на свалку из-за расширения парковки?
Про диспетчерскую. Снесут, да? Тоже на свалку памяти?
19:40:23 21-11-2024
Нужно провести голосование, хотят ли Барнаульцы этого.
19:54:50 21-11-2024
Может быть, имеет смысл изучить мнение народа?
21:27:01 23-11-2024
Гость (19:54:50 21-11-2024) Может быть, имеет смысл изучить мнение народа?... На мнение народа начхать никто спрашивать не будет
21:39:56 21-11-2024
Это жжжж неспроста. Как по мне,весь смысл,чтобы убрать все,не удивлюсь,если и движение с площади Сахарова. Там же "небожители" будут в новых высотках жить,им плебс под окнами не нужен.
21:59:03 22-11-2024
Гость (21:39:56 21-11-2024) Это жжжж неспроста. Как по мне,весь смысл,чтобы убрать все,н... Вот это и есть смысл. Да ещё и машины зрителей филармонии ставить некуда будет .
И в филармонии ничего не слышно от трамваев-наглая ложь
22:24:10 21-11-2024
Это все чтобы с сахарова елку перенести
22:36:24 21-11-2024
Я тоже против того, чтоб убирали трамвайные рельсы на Ползунова. Это место такое историческое, самобытное. Но властям нужно "современное общественное пространство".. А нам не нужно. В Барнауле этих современных пространств уже полно... Не знаешь, куда от них деться. А хочется, чтоб оставались территории такими, какими они были в детстве. Но мнение жителей никто не будет спрашивать... К сожалению... Власти всë на свой нос делают
23:43:08 21-11-2024
Там и так много места если парковку убрать. Чем вам кольцо не историческое наследие? Пусть лучше оставят кольцо, трамвай это будущее нашего города
04:57:11 22-11-2024
Даже не сомневаюсь,сделают и никого не спросят.Деньги то государственные,пили,сколько надо.
05:00:48 22-11-2024
Что кому-то хочется себе денежек на карман, не кому трамвай не мешают, а наоборот удобно, а если деньги лишние помогите пенсионерам, многие за чертой бедности находятся...
07:09:33 22-11-2024
В моём детстве именно там и стояла новогодняя ёлка и огромная горка. И проводы зимы проходили там же. А добирались как раз на трамвае. Там и сейчас больше места чем на площади Сахарова. Площадь Сахарова вообще трудно назвать площадью.
07:21:45 22-11-2024
Пути на Анатолия ещё старее, чем на Ползунова, подпрыгивают, как живые от трамваев. Чтобы их привести к нормам (европейским) денег понадобится не меньше, чем обустроить площадь Свободы.
08:02:35 22-11-2024
Гость (04:57:11 22-11-2024) Даже не сомневаюсь,сделают и никого не спросят.Деньги то гос... Налогоплательщиков деньги.
08:05:35 22-11-2024
Эта администрация за что не возьмётся вечно, хрень какая то получается. Мост на Ленина, до сих пор плитку в рельсах не доделали. Юбилейный парк, весь дорожками закатали. Про развязка на Змейногорском говорили что там кольцо уберут. Что в итоге : Сделали тоннель, виадук и КОЛЬЦО. И чтобы снова сделать кольцо нужно было ярд рублей угрохать? Про речной вокзал я вообще молчу. Теперь трамваи в 2017 (если не ошибаюсь) сделали закупку и в 2024 они вышли... но не могут ездить по всему городу т.к. в некоторых местах не проходят из-за выноса на 60 см. больше чем у старых. Теперь ещё и площадь для гуляний они будут переносить, а на чём гуляющие будет до этой площади добираться подумать забыли.
08:12:48 22-11-2024
Вам точно миллиард больше никуда деть? Это самая актуальная задача?????
11:28:44 22-11-2024
Господин В. Климов был, однако, немного не в себе, когда писал, что "грохот трамваев мешает наслаждаться музыкой в филармонии". Хочу просветить уважаемого арт -критика: когда в зале филармонии звучит симфонический оркестр или оркестр народных инструментов и т.п., то НИЧЕГО, кроме музыки, не слышно. Нечего выдумывать и пытаться умничать. Просто г-ну Климову нужно заниматься своим прямым делом -арт -критиканством, в котором он преуспел, критикуя всех и вся. Эдакий "универсальный" арт-критик....
23:11:59 22-11-2024
Романыч (11:28:44 22-11-2024) Господин В. Климов был, однако, немного не в себе, когда пис... Я в здание филармонии хожу с 1963 года, когда нас первоклассников приводили туда на мероприятия, в том числе и на Новый год на спектакли и хороводы у елки. Даже в фойе не слышен шум от трамвая, пройдя далее в другое фойе- такая гнетущая тишина, когда ты оказался там один... Вот всегда найдут "глашатая из народа", через которого протаскивают свои личные хотелки, не считаясь со знаковыми историческими зданиями, местами... Остаётся тупо развесить фото прошлого в худ.музее, который ещё двдцать лет будут реконструировать?
12:28:03 26-11-2024
Романыч (11:28:44 22-11-2024) Господин В. Климов был, однако, немного не в себе, когда пис... Арткритинизм скорее)))
19:30:33 22-11-2024
Надо срочно проводить голосование!!!! 99% будет против переноса трамвайного кольца! Хотя их не интересует мнение народа. Все делают деньги. Это наша история, это удобства передвижения. Нельзя допустить такого вандализма!
02:00:14 23-11-2024
Наталья (19:30:33 22-11-2024) Надо срочно проводить голосование!!!! 99% будет против перен... А вы уверены за 99%?! А ничего, что у 30% есть автомобили? Как думаете автовладельцам понравится убивать подвески и колоть шины на трамвайных переездах, которые к слову не в лучшем состоянии?
20:25:11 22-11-2024
Марина (19:40:23 21-11-2024) Нужно провести голосование, хотят ли Барнаульцы этого.... Постройте метро от аэропорта до площади Октября и далее!! Столица Алтая!! Это разгрузит движение Павловский тракт,сбережет жизни детям и родителям
20:29:07 22-11-2024
Снесут, уберут как речной и не спросят никого.
21:01:20 22-11-2024
Что же делать? Как и где голосовать? Выйти с транспарантами? Устроить забастовку? Или может написать письмо Томенко в администрацию Барнаула ?
00:16:35 23-11-2024
За 30 лет Новой России ни одного километра ни трамвайного пути ни троллейбусной линии ни построили, ещё что осталось хотят разобрать! Ни о том думает администрация города!
09:52:04 23-11-2024
За 1 лярд предлагаю перенести администрацию края и тем самым расширить площадь для массовых гуляний, а дальше, как пойдёт.
20:36:19 23-11-2024
Алекс (09:52:04 23-11-2024) За 1 лярд предлагаю перенести администрацию края и тем самым... Очень дельное предложение.
23:17:24 23-11-2024
Все , что прочитала, написано в стиле "а Баба Яна против", прежде чем что то комментировать, хотя бы потратитесь подробно изучить вопрос. Вечно нудящие , все не так и все не то. Противно.
06:01:31 24-11-2024
Это как часть тела оторвать от тебя, убрать кольцо и диспетчерскую. Как говорит президент совсем там сбрендили что ли?
10:30:02 26-11-2024
Выше огромная площадь там ни чего нет, раньше была елка, мало место что ли ?!?!?!! И какие вам праздники нужны, у детей денег нет а вам все праздники. Рядом еще Демидовский