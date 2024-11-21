В Барнауле хотят убрать трамвайное кольцо возле Старого базара и рельсы на Ползунова

За счет этого расширится площадь Свободы, которую будут задействовать для проведения городских массовых мероприятий

21 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Трамвай на улице Ползунова / Фото: amic.ru

Власти Барнаула в ходе совещания рассмотрели возможные варианты переноса трамвайного кольца с площади Свободы и трамвайных путей с улицы Ползунова, сообщает мэрия.

"Площадь будет задействована не только для проведения городских массовых мероприятий, но и для повседневной жизни, мы предлагаем разработать общую концепцию развития территории, в которой будет более конкретно отражена каждая из зон формирования центральной части города", – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Планируется перенести конечную на станцию Депо № 1 по улице Анатолия.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что важно тщательно проработать вопрос по переносу трамвайного кольца и схемы изменения транспорта. Он поручил приступить к разработке проектно-сметной документации.

"Мы стремимся создать современное общественное пространство, которое станет удобной площадкой для жителей и гостей города, а также позволит сохранить памятники культуры, находящиеся на площади Свободы и улице Ползунова", – подчеркнул глава города.

Напомним, в ноябре 2023 года известный барнаульский арт-критик Вадим Климов предложил убрать трамваи с улицы Ползунова, поскольку грохот от этого транспорта мешает наслаждаться музыкой посетителям филармонии.