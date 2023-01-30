Глава Барнаула сделал важные поручения для жизни и безопасности

Вопросы, которые не могут оставаться без внимания

30 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на совещании оперативную обстановку в городе и жалобы жителей, сообщает мэрия.

Франку доложили, что с начала 2023 года наблюдается увеличение количества ДТП – 64 происшествия, в которых двое человек погибли и 75 получили травмы.

"По словам главы города, рост количества ДТП не может оставаться без внимания. Он поручил провести анализ причин дорожных происшествий и усилить профилактическую работу в данном направлении", – указали в мэрии.

Также на совещании подчеркнули, что продолжают поступать обращения от жителей по вопросам очистки тротуаров.