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Глава Барнаула сделал важные поручения для жизни и безопасности

Вопросы, которые не могут оставаться без внимания

30 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на совещании оперативную обстановку в городе и жалобы жителей, сообщает мэрия.

Франку доложили, что с начала 2023 года наблюдается увеличение количества ДТП – 64 происшествия, в которых двое человек погибли и 75 получили травмы.

"По словам главы города, рост количества ДТП не может оставаться без внимания. Он поручил провести анализ причин дорожных происшествий и усилить профилактическую работу в данном направлении", – указали в мэрии.

Также на совещании подчеркнули, что продолжают поступать обращения от жителей по вопросам очистки тротуаров.

"Вячеслав Франк поручил продолжить эту работу, особое внимание уделить подходам к социально значимым учреждениям – школам, детским садам, больницам", – отметили в сообщении.

 

Комментарии 9

  • А вот интересно, на дорогах местами на одну полосу меньше чем летом. Это влияет на безопасность? Или мэра эти проблемы не касаются
    30 января, Гость   Ответить
  • Любимое занятие всех топов, начиная прямо сверху - давать поручения. Такой ни к чему не обязывающий шум...
    30 января, Гость   Ответить
  • в субботу ночью или утром в воскресенье шла уборка снега в городе, в 10 утра воскресенье 29.01 перекресток ул. Смирнова с ул.Чудненко дорожные службы наскладировали трехметровой высоты кучи снега в аккурат на обочинах перекрестка, видимость на проезжую часть перекреста нулевая. Это не единичный случай, ранее дорслужбы на Чудненко у школы №31 наталкали кучи на пешегодные тротуары у самой школы, до сих пор кучи лежат , дворники узкую щель прокопали что бы дети в школу могли добраться без приключений. Дорожная служба негодяев и недоумков работает в октябрьском районе города. Назло власти наверное творят
    30 января, Гость   Ответить
  • Ехал сегодня по Пролетарской) от Челюскинцев до РАНХИГС 1 полоса - 3 раза на сугробы залазили чтобы разьехаться где хоть немного пошире... Да и дальше не на много лучше, только от Циалковского немного почищено, но там больше плюс Магниту
    30 января, Гость   Ответить
  • Нормально в барнауле снег убираться. В Новосибирск проехать рекомендую.
    30 января, Гость   Ответить
  • только раздражение вызывает.
    30 января, Гость   Ответить
  • Очистка тротуаров от снега и льда является плановой работой до мелочей расписанной по времени, по количеству техники и рабочих, по результату. Поручения могут быть только на поощрение или лишение прогрессивки. Какой толк поручать, если нет нужной техники для быстрой очистки всех тротуаров города. Нет понимания необходимости быстро убрать снег и "кашу" при оттепели перед похолоданием, а лед убирать очень трудно.
    30 января, Гость   Ответить
  • Перекресток Эм Алексеевой с ул Глушкова нагребли дорожники кучу снега При проезде по Глушкова не видно транспорт который идет по Алексеевой Велика возможность аварии
    30 января, Гость   Ответить
  • Кольцо Малахова - Петрова, ну неужели нельзя все ТРИ полосы кольца, включая переезды трамвайных путей, почистить! Главе города даже выезжать для контроля никуда не нужно, достаточно почитать Амик - тут вам все точки обозначат горожане, уставшие стоять в диких пробках, в том числе и из-за нечищенных дорог. А про посыпать дороги в эту зиму вообще никто не задумался, скользко очень, аварии разве не показатель?
    30 января, Гость   Ответить
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