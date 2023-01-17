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Жительница Барнаула пожаловалась на дорожников, которые перекрыли снегом проезд

Женщина намерена жаловаться

17 января 2023, 16:04, ИА Амител

Жительница Барнаула в паблике "В курсе 22" пожаловалась на дорожников, которые почистили от снега дорогу напротив её дома и тем самым перегородили проезд.

"Сегодня вышла из дома и чуть не зарыдала! Я мама троих деток, утром везу младших в сад и еду на работу, но чтобы разгрести вот такие кучи, сколько времени нужно", – посетовала горожанка.

Женщина не уточнила, по какому адресу это произошло, но поинтересовалась, куда в таком случае нужно жаловаться.

Ранее сообщалось, что во всех районах Барнаула нашли недочёты в очистке крыш и тротуаров от наледи.

 

Комментарии 25

  • она..намерена..жаловаться...ну хохма)))))))))
    17 января, Гость   Ответить
  • Это обычное дело у них, по всем улицам так, середину прогребли, валы по бокам нагребли и бросили. А вы выезжайте и выходите как хотите, их не волнует, им главное красиво отчитаться сколько единиц техники у них работало.
    17 января, Гость   Ответить
  • а лопату взять и три минуты размяться не судьба? только жаловаться привыкли
    17 января, Гость   Ответить
  • Это ладно возле дома нагребли, можно сходить за лопатой и разгрести. А сколько раз сталкивалась с тем, что везешь ребенка в коляске, переходишь проезжую часть и натыкаешься на снежную гряду по другую сторону дороги, где где-то под грядой начинается тротуар. Люди карабкаются через эту гряду как скалолазы. А ты с коляской идешь вдоль нее по проезжей части среди машин и ищешь - где же проход в этой гряде? И лопату с ломиком вот с собой не захватила, чтобы самой пробить проход.
    17 января, Гость   Ответить
  • Проблему нашли. У нас на Никитина каждое утро такое, а то еще и больше кучи наворачивают, зависит от количества выпавшего снега. И ничего, лопата и свежий воздух очень полезно. А дорожники что, должны следом с лопатой ходить и вам разгребать к каждому двору заезды? У нас соседка, которой 60+ каждое утро расчищает и ничего, никуда не бежит жаловаться. Они вам что, ворота завалили снегом? Бред полный.
    17 января, Гость   Ответить
  • Скоро мы лопаты и ломики и вилы возьмём и к домику с бронированными окнами пойдём
    17 января, Гость   Ответить
  • Дороги чистить они обязаны, а ваши выезды с частных домов - нет.
    17 января, Гость   Ответить
  • на дорогу снег кидать НЕ НАДО проверено. У меня отвал маленький был после дорожников потому что весь снег раскидывал вдоль забора в отличии от некоторых соседей которые вечерами или ночями на дорогу пихали итог у меня все ок а сосед свою машину до весны забудет та как овал высокий и еще и примерз
    17 января, Гость   Ответить
  • По Пролетарской рядом с РАНХиГС вообще проехать невозможно 1 полоса и куча припаркованных машин, если ближе к Красноармейскому хоть как-то можно раъехаться, то в сторону Челюскинцев вообще меньше 1 полосы осталось(
    17 января, Гость   Ответить
  • такое же наблюдаешь у " НОВОСТРОЕВ" когда ..билы откапывая свою машину снег кидают НА ДОРОГУ создавая этим пробки заторы и причиныи аварий а гредейр не простит все задвинет обратно!!!
    17 января, Гость   Ответить
  • Я мама троих деток,----- а где их папы??
    17 января, Гость   Ответить
  • Вообще, там где выезды а не глухой забор или аллея должен не грейтер ходить а лопаточная машинка дл уборки и грузовик. Чтоб собирать и увозить,
    17 января, Гость   Ответить
  • что такое грейтер? даже после грейдера должен бегать тракторишка и очищать въезды/выезды с прилегающих территорий. но у нас это почему то не всегда работает...
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, По вашему тракторишка должен заезжать в каждый двор и чистить снег, может ещё скажете пусть и в ограду заедет почистит, патамушта яжемать. Кто не привык работать физически, так поставьте свои тазики до весны и катайтесь на ОТ, если лень расчистить себе заезд. Я каждый снег наблюдаю из окна соседний двор, сосед просто катается взад-вперед и указывает снег машиной, а не чистит. Несколько лет назад он на джипе!!! дважды засел у себя во дворе. Что лень делает с человеком!
    18 января, Гость   Ответить
  • По вашему тракторишка должен заезжать в каждый двор -------- это по вашему. по моемУ трактор должен убирать снежный бугор, который образуется после чистки дороги, напротив въезда/выезда
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, если есть снежный бугор, то надо считать что дорогу не убрали от снега вообще и не оплачивать эту услугу. Или штрафовать за мусор на дороге за бугор.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, да должны обязаны особенно на пешеходных переходах выезды со дворов
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, посмотрите как в Москве снег снег не расталкивают по сторонам, собирают и вывозят на специальные плавилки,а по сторонам это на трассах можно в городе обязаны вычищать все въезды и выезды, обязаны,но экономят деньги выделенные себе в карман.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, да у каждого своя работа они снег чистят так и пускай чистят как положено им за это деньги платят а они получили а чистить тетя или дядя должен за них
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, да у каждого своя работа они снег чистят так и пускай чистят как положено им за это деньги платят а они получили а чистить тетя или дядя должен за них
    18 января, Гость   Ответить
  • и пускай чистят как положено им за это деньги платят - Если бы нормально платили бы. за 17 тысяч 8 часовой день весь день кидать снег и ломом бить, никто не хочет заниматься. Вы пойдете?
    18 января, Гость   Ответить
  • Улица Просторная. Едет грейдер собирает снег с дороги и вроде должен столкнуть в сторону - а там некуда, там бугор!, грейдер проталкивает эти глыбы слежавшегося снега до ближайшего выезда из частного домовладения и оставляет его там. Далее всё повторяется до следующего выезда. Я бы посмотрел на того крикуна, который говорит:"ВОЗЬМИ ЛОПАТКУ", - с дороги все утрамбованные глыбы на твоём выезде, а тебе детей везти надо. Правильно будет когда за грейдером будет ехать небольшой фронтальный погрузчик и освобождать выезды, а свой участок я сам очищаю, заезжать туда не надо.
    18 января, Гость   Ответить
  • Я бы посмотрел на того крикуна, который говорит:"ВОЗЬМИ ЛОПАТКУ" - это пишут люди которые "лопатку" держали последний раз в детском саду
    18 января, Гость   Ответить
  • На улице Просторной в прошлом году ещё тротуар расширили и в эту зиму чистить начали от снега. Как результат на каждом выезде у домовладений теперь не по одному бугру появляется, а по ТРИ. Ну ка крикун, ВОЗЬМИ ЛОПАТКУ и убери всё что тебе на твой выезд со всего тротуара выложили.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Так речь о другом, о том, что на видео кучка снега, которую хоть лопатой, хоть лопаткой можно убрать и жаловаться куда-то тут смешно. Вам-то кто не даёт жаловаться, если с тротуара вам весь снег счищают. Кто-то не хочет платить за услугу, если снег не убрали, в чем проблема - не платите. Вам не почистили снег на пешеходном переходе при выезде из двора - так жалуйтесь. Что вы сидите, много ума не надо тыкать кнопки. То, что именно на этом видео, не от большого ума снято, ещё и жаловаться куда-то собирается. Другое дело, когда действительно наворачивают снега в заезды частных домов. Вот такие надо снимать и в администрацию отправлять. А это видео - бред.
    18 января, Гость   Ответить
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