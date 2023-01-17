Жительница Барнаула пожаловалась на дорожников, которые перекрыли снегом проезд

Женщина намерена жаловаться

17 января 2023, 16:04, ИА Амител

Жительница Барнаула в паблике "В курсе 22" пожаловалась на дорожников, которые почистили от снега дорогу напротив её дома и тем самым перегородили проезд.

"Сегодня вышла из дома и чуть не зарыдала! Я мама троих деток, утром везу младших в сад и еду на работу, но чтобы разгрести вот такие кучи, сколько времени нужно", – посетовала горожанка.

Женщина не уточнила, по какому адресу это произошло, но поинтересовалась, куда в таком случае нужно жаловаться.

Ранее сообщалось, что во всех районах Барнаула нашли недочёты в очистке крыш и тротуаров от наледи.