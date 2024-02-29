Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года

29 февраля 2024, 14:26, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 73 упоминания;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 34 упоминания;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 13 упоминаний;

глава Каменского района Иван Панченко – 4 место, 5 упоминаний;

глава Алейского района Светлана Агаркова – 5 место, 3 упоминания;

глава Поспелихинского района Игорь Башмаков – 5 место, 3 упоминания;

глава Павловского района Оксана Бронза – 5 место, 3 упоминания.

Медиарейтинг глав муниципалитетов за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"