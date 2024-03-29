Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года
29 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 90 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 22 упоминания;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 9 упоминаний;
- глава Поспелихинского района Игорь Башмаков – 4 место, 8 упоминаний;
- глава Красногорского района Андрей Вожаков – 5 место, 7 упоминаний;
- глава Славгорода Людмила Подгора – 5 место, 7 упоминаний.
"Вячеслав Франк прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, поручил городским службам усилить работу по вывозу снега и борьбе с гололедом, передал центру дополнительного образования "Память" факел, которым был зажжен Вечный Огонь на Мемориале Славы, поздравил барнаульцев с Днем защитников Отечества, встретился с родителями, чьи дети проходят службу в Президентском полку, занимался решением проблем городского общественного транспорта и проблем дольщиков, подготовкой к весеннему паводку, выступил с инициативой оказания дополнительной помощи семьям погибших участников СВО", - отмечает издание.
13:18:18 29-03-2024
А зачем вообще этот показатель? В хорошо работающей системе вообще можно не знать её управляющего.
14:33:51 29-03-2024
просто красавчик)))