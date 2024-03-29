Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года

29 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 90 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 22 упоминания;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 9 упоминаний;

глава Поспелихинского района Игорь Башмаков – 4 место, 8 упоминаний;

глава Красногорского района Андрей Вожаков – 5 место, 7 упоминаний;

глава Славгорода Людмила Подгора – 5 место, 7 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за февраль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"