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Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года

29 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 90 упоминаний;
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 22 упоминания;
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 9 упоминаний;
  • глава Поспелихинского района Игорь Башмаков – 4 место, 8 упоминаний;
  • глава Красногорского района Андрей Вожаков – 5 место, 7 упоминаний;
  • глава Славгорода Людмила Подгора – 5 место, 7 упоминаний.
Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за февраль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, поручил городским службам усилить работу по вывозу снега и борьбе с гололедом, передал центру дополнительного образования "Память" факел, которым был зажжен Вечный Огонь на Мемориале Славы, поздравил барнаульцев с Днем защитников Отечества, встретился с родителями, чьи дети проходят службу в Президентском полку, занимался решением проблем городского общественного транспорта и проблем дольщиков, подготовкой к весеннему паводку, выступил с инициативой оказания дополнительной помощи семьям погибших участников СВО", - отмечает издание.

Фото: страница Сергея Писарева в ВК / vk.com/id179756346

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Комментарии 2

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Гость

13:18:18 29-03-2024

А зачем вообще этот показатель? В хорошо работающей системе вообще можно не знать её управляющего.

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Гость

14:33:51 29-03-2024

просто красавчик)))

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