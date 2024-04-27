Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года

27 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 146 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 37 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 14 упоминаний;

глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 4 место, 8 упоминаний;

глава Михайловского района Евгений Юрьев – 5 место, 7 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"