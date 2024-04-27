Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года
27 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 146 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 37 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 14 упоминаний;
- глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 4 место, 8 упоминаний;
- глава Михайловского района Евгений Юрьев – 5 место, 7 упоминаний.
"Вячеслав Франк в начале марта выступил с отчетом перед депутатами городской думы о результатах деятельности администрации Барнаула в 2023 году, провел совещание, посвященное готовности избирательных участков к президентским выборам, прокомментировал отправку спецтехники в зону СВО, принял решение об увеличении финансирования текущего ремонта дорог, дал поручение по обеспечению безопасности горожан и ремонту фасада дома на проспекте Строителей", – отмечает издание.
17:38:30 27-04-2024
Не количеством упоминаний в СМИ нужно гордиться, а реальными делами на благо города.
18:33:29 27-04-2024
Гость (17:38:30 27-04-2024) Не количеством упоминаний в СМИ нужно гордиться, а реальными... Нет таких рейтингов.
18:46:10 27-04-2024
Эти рейтинги им нужны. Это не в их пользу.
19:17:32 27-04-2024
это фото просто ужасно, зачем такое выставлять...
19:43:46 27-04-2024
- "провел совещание, посвященное готовности избирательных участков к президентским выборам," ------- Мог не проводить, результат был бы,
как сказала Элла Памфилова.
02:39:12 28-04-2024
Вспомните какой был город Барнаул до него. И что построено уже при нем. И отцените человека именно по заслугам. Мэр сделал уже много великих дел для города. Город при предыдущих мэрах вспоминается как страшный сон. И ЭТО АБСОЛЮДНО ОБЬЕКТИВНО!!!
12:46:16 28-04-2024
Гость (02:39:12 28-04-2024) Вспомните какой был город Барнаул до него. И что построено у... "И ЭТО АБСОЛЮДНО ОБЬЕКТИВНО!!!" Вы, наверное, зам? Выучите русский язык.