Министр здравоохранения возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Дмитрий Попов в марте провел коллегию краевого Минздрава, на которой были рассмотрены результаты деятельности отрасли в 2023 году и планы на начавшийся 2024 год. Министр отметил, что главная цель – повышение продолжительности жизни в регионе: к 2030 году она должна достичь 77 лет. Попов также встретился с алтайскими врачами, которые отправились работать в ЛНР. Кроме того, Дмитрий Попов провел в марте совещание по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения", – отмечает издание.