НОВОСТИПолитика

Министр здравоохранения возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку вошли три министра, начальник и зампред

23 апреля 2024, 11:22, ИА Амител

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март 2024 года:

  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1 место, 36 упоминаний;
  • министр культуры Елена Безрукова – 2 место, 34 упоминания;
  • начальник инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Виктор Четошников – 3 место, 26 упоминаний;
  • заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 4 место, 23 упоминания;
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 5 место, 22 упоминания.
Медиарейтинг краевых чиновников за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Дмитрий Попов в марте провел коллегию краевого Минздрава, на которой были рассмотрены результаты деятельности отрасли в 2023 году и планы на начавшийся 2024 год. Министр отметил, что главная цель – повышение продолжительности жизни в регионе: к 2030 году она должна достичь 77 лет. Попов также встретился с алтайскими врачами, которые отправились работать в ЛНР. Кроме того, Дмитрий Попов провел в марте совещание по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения", – отмечает издание.

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министр спорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли глава Минкульта и министр промышленности и энергетики
НОВОСТИПолитика
Алтайский край Политика рейтинги

Комментарии 10

Avatar Picture
Вася

11:47:46 23-04-2024

Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:04 23-04-2024

Вася (11:47:46 23-04-2024) Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду ... Взаимно! И этим ВСЁ сказано!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:22 23-04-2024

Вася (11:47:46 23-04-2024) Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду ... Нешто от всех хворей за одно посещение излечили? Это Вы удачно зашли!!!!!!!!!!!!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:37 23-04-2024

Ух ты! Вопрос - что с этим делать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:53 23-04-2024

И какой от этого толк нашему здравоохранению?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:28:23 23-04-2024

Гость (11:57:53 23-04-2024) И какой от этого толк нашему здравоохранению?... Реклама возглавляемого ....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:16 23-04-2024

А ректор медицинского университета возглавила медиарейтинг ректоров края
О чем это говорит?
Много славных слов - мало настоящих дел

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:19:48 23-04-2024

Что слишком часто разговоры
Мы принимаем за дела,
Что глупость ветренна и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по уму и не странна

А.С.Пушкин

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:05 23-04-2024

гость (15:19:48 23-04-2024) Что слишком часто разговорыМы принимаем за дела,Что ... Под такими заголовками можно бесконечно классиков цитировать. Только не спасет это ни нас, ни медицину.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сашок

16:30:35 23-04-2024

Ещё не всю краевую больницу закрыл.
И противотуберкулёзный диспансер развалили?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров