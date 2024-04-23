Министр здравоохранения возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В пятерку вошли три министра, начальник и зампред
23 апреля 2024, 11:22, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март 2024 года:
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1 место, 36 упоминаний;
- министр культуры Елена Безрукова – 2 место, 34 упоминания;
- начальник инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Виктор Четошников – 3 место, 26 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 4 место, 23 упоминания;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 5 место, 22 упоминания.
"Дмитрий Попов в марте провел коллегию краевого Минздрава, на которой были рассмотрены результаты деятельности отрасли в 2023 году и планы на начавшийся 2024 год. Министр отметил, что главная цель – повышение продолжительности жизни в регионе: к 2030 году она должна достичь 77 лет. Попов также встретился с алтайскими врачами, которые отправились работать в ЛНР. Кроме того, Дмитрий Попов провел в марте совещание по вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения", – отмечает издание.
11:47:46 23-04-2024
Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду
15:48:04 23-04-2024
Вася (11:47:46 23-04-2024) Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду ... Взаимно! И этим ВСЁ сказано!
16:51:22 23-04-2024
Вася (11:47:46 23-04-2024) Недавно обращался в больничку.. Больше не пойду ... Нешто от всех хворей за одно посещение излечили? Это Вы удачно зашли!!!!!!!!!!!!!!
11:51:37 23-04-2024
Ух ты! Вопрос - что с этим делать?
11:57:53 23-04-2024
И какой от этого толк нашему здравоохранению?
13:28:23 23-04-2024
Гость (11:57:53 23-04-2024) И какой от этого толк нашему здравоохранению?... Реклама возглавляемого ....
14:57:16 23-04-2024
А ректор медицинского университета возглавила медиарейтинг ректоров края
О чем это говорит?
Много славных слов - мало настоящих дел
15:19:48 23-04-2024
Что слишком часто разговоры
Мы принимаем за дела,
Что глупость ветренна и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по уму и не странна
А.С.Пушкин
18:55:05 23-04-2024
гость (15:19:48 23-04-2024) Что слишком часто разговорыМы принимаем за дела,Что ... Под такими заголовками можно бесконечно классиков цитировать. Только не спасет это ни нас, ни медицину.
16:30:35 23-04-2024
Ещё не всю краевую больницу закрыл.
И противотуберкулёзный диспансер развалили?