Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июне принесла градостроительная тематика

29 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 135 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 2 место, 27 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 3 место, 11 упоминаний;

глава Змеиногорского района Евгений Фролов – 4 место, 7 упоминаний;

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 5 место, 5 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за июнь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"