Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июне принесла градостроительная тематика
29 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 135 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 2 место, 27 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 3 место, 11 упоминаний;
- глава Змеиногорского района Евгений Фролов – 4 место, 7 упоминаний;
- глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 5 место, 5 упоминаний.
"Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июне принесла градостроительная тематика: создание искусственного земельного участка на Лесном пруду, устройство велопешеходной дорожки на улице Промышленной, устройство новой площади между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный". Вячеслав Франк принял участие в конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" и поделился с журналистами и общественностью планами по развитию Барнаула", – отмечает издание.
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