Евгений Ракшин вновь возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей

Вторую строчку занял директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев

23 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Евгений Ракшин / Кадр из видео: телеканал "Толк"

Бизнесмен Евгений Ракшин возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года.

Подготовило медиарейтинг издание "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:

первое место – Евгений Ракшин, "Мария-Ра", 64 упоминания;

второе место – Сергей Писарев, "Лесная сказка", 29 упоминаний;

третье место – Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива", 20 упоминаний;

четвертое место – Александр Деринг, "Классика", 15 упоминаний;

четвертое место – Владимир Отмашкин, ГК "Союз", 15 упоминаний;

пятое место – Максим Банных, "Сибма", 11 упоминаний.

Медиарейтинг предпринимателей Алтайского края за июнь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

Лидерство Ракшина объяснили сносом здания ЦУМа, обсуждением проекта застройки Обского бульвара и будущим Сереброплавильного завода.

По итогам мая бизнесмен также возглавлял медиарейтинг.