Евгений Ракшин вновь возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей
Вторую строчку занял директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев
23 июля 2024, 11:40, ИА Амител
Евгений Ракшин / Кадр из видео: телеканал "Толк"
Бизнесмен Евгений Ракшин возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2024 года.
Подготовило медиарейтинг издание "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июнь 2024 года:
- первое место – Евгений Ракшин, "Мария-Ра", 64 упоминания;
- второе место – Сергей Писарев, "Лесная сказка", 29 упоминаний;
- третье место – Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива", 20 упоминаний;
- четвертое место – Александр Деринг, "Классика", 15 упоминаний;
- четвертое место – Владимир Отмашкин, ГК "Союз", 15 упоминаний;
- пятое место – Максим Банных, "Сибма", 11 упоминаний.
Медиарейтинг предпринимателей Алтайского края за июнь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
Лидерство Ракшина объяснили сносом здания ЦУМа, обсуждением проекта застройки Обского бульвара и будущим Сереброплавильного завода.
По итогам мая бизнесмен также возглавлял медиарейтинг.
11:50:19 23-07-2024
мария ра стало градообразующим предприятием. в главных новостях везде. во дожили
13:14:26 23-07-2024
Жене спасибо, что вместо уродской совковой коробки ЦУМа поставит новое здание.
13:27:53 23-07-2024
Гость (13:14:26 23-07-2024) Жене спасибо, что вместо уродской совковой коробки ЦУМа пост... сам себя не похвалишь - никто не похвалит
14:19:28 24-07-2024
Гость (13:14:26 23-07-2024) Жене спасибо, что вместо уродской совковой коробки ЦУМа пост... Маше-то? да ей дела нет про тот ЦУМ ваш
15:32:53 23-07-2024
Давно на предмете политология нам объясняли такую весчь, если хотите оппонента выставить в дурном свете, то используйте в информационном поле его самые неудачные фотографии, снимки,где он нелеп. Это автоматически отталкивает от него всех на подсознательном уровне. Смотрю какой раз у вас новости с ним и вспоминаю этот урок)))
16:45:21 23-07-2024
Гость (15:32:53 23-07-2024) Давно на предмете политология нам объясняли такую весчь, есл... ...копия папа в молодости. представлялась возможность воочию видеть.
14:20:12 24-07-2024
Гость (16:45:21 23-07-2024) ...копия папа в молодости. представлялась возможность воочию... абсолютно нет, начиная с цвета волос
16:53:21 23-07-2024
Даже не смотрю на фото! Поверьте, если бы в статье написали про самые дешевые в крае продукты в "Мария- Ра", про поднятие зарплаты сотрудникам магазина или что бизнесмен построил лучший стадион Европы(как Сергей Галицкий ), никакая фотография не смогла бы выставить человека в дурном свете))).
А так прочитала Ваш комментарий, начала листать, чтобы посмотреть фото)))
21:16:51 23-07-2024
Этот рейтинг скорее у Е.Ракшина отрицательный. Так что вряд ли это хорошо.
14:21:12 24-07-2024
Гость (21:16:51 23-07-2024) Этот рейтинг скорее у Е.Ракшина отрицательный. Так что вряд ... упоминания в прессе? вы просто лжете, не обладая доказательствами. в суд на вас что-ли подать...IP известен
01:52:03 24-07-2024
Касаемо всех отрицательных комментариев. Учитесь, утесь и еще раз учитесь. Так сказал великий человек( был бы не велик, по всему миру до сих пор не стояли бы его памятники) , И будет у вас счастье. Работайте над собой, над вашими достижениями, анализируйте то что делаете вы. А не чешите языками. Извиняюсь что зашел к вам и прочитал ваши комментарии. Прошу разрешения отклонится. Работать иттиии надо. 🙏😔
06:07:20 25-07-2024
Виктор Владимирович (01:52:03 24-07-2024) Касаемо всех отрицательных комментариев. Учитесь, утесь и ещ... От трудов праведных не построишь палат каменных