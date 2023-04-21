Глава Барнаула Вячеслав Франк награжден медалью "За заслуги в труде"

Награду вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на собрании, посвящённом Дню местного самоуправления

21 апреля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

21 апреля в Барнауле прошло торжественное собрание, посвящённое Дню местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в рамках мероприятия губернатор Алтайского края вручил награды работникам органов местной власти – медаль "За заслуги в труде" получил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

На собрании Томенко выразил благодарность всем работникам органов местного самоуправления за их труд. Он отметил, что сейчас, когда решается судьба всей страны, важно каждому на своём месте эффективно делать работу.

"Президент нашей страны неоднократно отмечал, что решение своих вопросов на местах наилучшим образом, наиболее оптимальным и эффективным в плане организации производства, решения социальных задач, обеспечения боеспособности вооружённых сил, социальной защиты и поддержки семей защитников Отечества, обеспечения должного уровня производства, технологического суверенитета и продовольственной безопасности – всё это сегодня ответственность всех и каждого жителя нашей страны и Алтайского края", – напомнил Виктор Томенко.

Кроме Франка, Томенко наградил медалью главу Белокурихи Константина Базарова, замглавы администрации Новоалтайска Татьяну Михайлову. Медаль "За заслуги во имя созидания" получили глава Петропавловского района Сергей Козликин и глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер.

Почётного звания "Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края" удостоились глава Новичихинского района Сергей Ермаков, замглавы администрации Ключевского района Любовь Зюзина и начальник отдела ценообразования администрации Бийска Ольга Рязанова. Почётной грамотой правительства региона отметили замглавы администрации Шелаболихинского района Алексея Васильева. Благодарностью губернатора Алтайского края поощрён глава Красногорского района Андрей Вожаков.