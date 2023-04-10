Томенко утвердил выплаты водителям скорой помощи

По словам губернатора, зарплата вырастет в среднем на 15-17%

10 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил дополнительные стимулирующие выплаты по 5 тысяч рублей более 600 водителям скорой помощи.

"Поручил Минздраву до конца апреля перечислить водителям средства сразу за весь период с начала года. Зарплата вырастет в среднем на 15-17%", – сообщил глава региона в телеграм-канале.

По его словам, власти и дальше будут поддерживать всех специалистов системы здравоохранения.

Напомним, в конце марта Виктор Томенко также утвердил выплаты алтайским медикам, которые не получили их от государства. Деньги они начали получать уже в начале апреля.

Ранее губернатор рассказывал, что в 2023 году на развитие здравоохранения в регионе потратят 13 млрд рублей, а ещё 42 млрд направят на отрасль за счёт средств ОМС.