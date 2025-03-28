Вячеслав Франк: строительная отрасль стала одним из флагманов развития Барнаула

За пять лет в краевой столице введено около трех миллионов квадратных метров жилья

28 марта 2025, 09:53, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

За пять лет в Барнауле было введено около 3 млн квадратных метров жилья, а обеспеченность населения приблизилась к 29 (28,6) квадратным метрам на человека. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

Градоначальник отметил, что сегодня краевая столица уверенно входит в тройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, а барнаульские компании – в число лучших застройщиков РФ.

"Я хочу поблагодарить наших строителей за то, что они продолжают развивать город. Вы активно участвуете в проектах по развитию социальной инфраструктуры. Особое спасибо хочу сказать руководителям, которые помогают завершить строительство проблемных домов с долевым участием. Мы должны поддержать отрасль и выполнить поставленную президентом задачу по обеспечению к 2030 году жильем не менее 33 кв. метров на человека", – сказал Вячеслав Франк.

Также глава города подчеркнул, что в генеральный план развития Барнаула внесены изменения для решения поставленных задач. Его подготовка длилась в течение нескольких лет.

Со слов Вячеслава Франка, одной из важных задач в этой отрасли остается расселение аварийных домов, которых в краевой столице сегодня 137. На ликвидацию аварийного жилого фонда необходимо 9 млрд рублей, привлечь средства для решения этого вопроса планируется за счет участия в национальном проекте "Инфраструктура для жизни".

Важным вопросом по-прежнему остается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2024 году работы проведены на 139 объектах, всего же за пять лет отремонтировали 606 домов.