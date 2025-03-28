В Барнауле индекс промышленного производства превысил общероссийский уровень
В малом и среднем бизнесе трудятся 140 тысяч жителей города
28 марта 2025, 09:42, ИА Амител
В Барнауле индекс промышленного производства составил 105,3% и превысил средний уровень по стране. Об этом глава краевой столицы Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.
"За пять лет в экономику города инвестировано 208 млрд рублей, а в отчетном году объем инвестиций составил 62 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Необходимо сохранить тенденцию роста, продолжить работу по формированию кадрового потенциала предприятий", – подчеркнул Франк.
Серьезный вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес, где трудятся 140 тысяч жителей.
Глава Барнаула отметил, что на протяжении пяти лет поступления от бизнеса в городской бюджет растут. В частности, в 2024 году они достигли 7 млрд рублей – это 58% налоговых доходов бюджета.
"Благодаря поддержке федерального центра в Барнауле появился промышленный технопарк "Компонент", – добавил Вячеслав Франк.
10:05:05 28-03-2025
Что толку, при прочем имеющемся? Байки для вышестоящих…
10:53:14 28-03-2025
Гость (10:05:05 28-03-2025) Что толку, при прочем имеющемся? Байки для вышестоящих…... как там ваш, подписал соглашение с Донни?
10:55:49 28-03-2025
И всё остальные страны нам завидуют