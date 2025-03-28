НОВОСТИЭкономика

В Барнауле индекс промышленного производства превысил общероссийский уровень

В малом и среднем бизнесе трудятся 140 тысяч жителей города

28 марта 2025, 09:42, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org
Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

В Барнауле индекс промышленного производства составил 105,3% и превысил средний уровень по стране. Об этом глава краевой столицы Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года. 

"За пять лет в экономику города инвестировано 208 млрд рублей, а в отчетном году объем инвестиций составил 62 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Необходимо сохранить тенденцию роста, продолжить работу по формированию кадрового потенциала предприятий", – подчеркнул Франк.

Серьезный вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес, где трудятся 140 тысяч жителей.

Глава Барнаула отметил, что на протяжении пяти лет поступления от бизнеса в городской бюджет растут. В частности, в 2024 году они достигли 7 млрд рублей – это 58% налоговых доходов бюджета.

"Благодаря поддержке федерального центра в Барнауле появился промышленный технопарк "Компонент", – добавил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Вячеслав Франк промышленность
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Комментарии 3

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Гость

10:05:05 28-03-2025

Что толку, при прочем имеющемся? Байки для вышестоящих…

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Musik

10:53:14 28-03-2025

Гость (10:05:05 28-03-2025) Что толку, при прочем имеющемся? Байки для вышестоящих…... как там ваш, подписал соглашение с Донни?

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Гость

10:55:49 28-03-2025

И всё остальные страны нам завидуют

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