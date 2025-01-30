Глава Барнаула заявил о необходимости обновления общественного транспорта

На данный момент перевозки пассажиров в городе осуществляются по 79 маршрутам

30 января 2025, 10:30, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что город сегодня заинтересован в обновлении пассажирского транспорта, сообщает мэрия.

Франк отметил, что благодаря правительству Алтайского края и губернатору Виктору Томенко город обновляет пассажирский транспорт и эту работу необходимо продолжать.

"Маршрутная сеть включает в себя 79 маршрутов. Это достаточно обширная сеть. Барнаул сегодня заинтересован в обновлении парка как пассажирской, так и специализированной техники", – подчеркнул глава города на совещании, посвященном развитию сети общественного транспорта.

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян также отметил, что правительство региона будет продолжать помогать Барнаулу в вопросах, связанных с обновлением пассажирского транспорта.

"Мы понимаем, что вопросы транспортного развития в муниципалитетах, особенно в столице региона, крайне важны. Поэтому мы также заинтересованы в том, чтобы процесс развития транспортной сети города, общественного транспорта продолжался", – указал Подолян.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Маршруты обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.