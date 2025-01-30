НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула заявил о необходимости обновления общественного транспорта

На данный момент перевозки пассажиров в городе осуществляются по 79 маршрутам

30 января 2025, 10:30, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что город сегодня заинтересован в обновлении пассажирского транспорта, сообщает мэрия.

Франк отметил, что благодаря правительству Алтайского края и губернатору Виктору Томенко город обновляет пассажирский транспорт и эту работу необходимо продолжать.

"Маршрутная сеть включает в себя 79 маршрутов. Это достаточно обширная сеть. Барнаул сегодня заинтересован в обновлении парка как пассажирской, так и специализированной техники", – подчеркнул глава города на совещании, посвященном развитию сети общественного транспорта.

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян также отметил, что правительство региона будет продолжать помогать Барнаулу в вопросах, связанных с обновлением пассажирского транспорта.

"Мы понимаем, что вопросы транспортного развития в муниципалитетах, особенно в столице региона, крайне важны. Поэтому мы также заинтересованы в том, чтобы процесс развития транспортной сети города, общественного транспорта продолжался", – указал Подолян.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Маршруты обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Власти Алтая не планируют до 2028 года покупать новые трамваи и автобусы за свои деньги

В краевом бюджете нет средств на обновление общественного транспорта
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Вячеслав Франк общественный транспорт

Комментарии 28

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Грыша

10:34:58 30-01-2025

Че заявлять... Бери да обновляй...

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Гость

10:37:02 30-01-2025

Давно пора выгнать всех частников с маршрутов и создать соответствующие МУПы!

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Гость

11:04:01 30-01-2025

Гость (10:37:02 30-01-2025) Давно пора выгнать всех частников с маршрутов и создать соот...
Но сначала нужно найти и наказать тех, кто существовавшие соответствующие МУПы приватизировал и развалил, сколотив состояние на этом. Иначе новые МУПы по той же схеме и примерно теми же личностями, будут вновь приватизированы и развалены для обогащения.

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Гад

12:11:13 30-01-2025

Гость (11:04:01 30-01-2025) Но сначала нужно найти и наказать тех, кто существовавши... Чего его искать? Он не прячется- Касплер Валерий Владиславович. Довёл Барнаульскую АТП до банкротства. Сейчас-депутат Барнаульской думы,член Единой России.

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Гость

14:16:22 30-01-2025

Гад (12:11:13 30-01-2025) Чего его искать? Он не прячется- Касплер Валерий Владиславов... так подайте на него материал в гос думу пусть депутаты там почитают о своем товарище

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Гость

12:16:11 30-01-2025

Гость (11:04:01 30-01-2025) Но сначала нужно найти и наказать тех, кто существовавши... кого вы найти хотите через 30 лет?

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Гость

10:38:27 30-01-2025

47 маршрут, и не только этот, заставьте собственников заменить транспорт...

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Гость

10:39:57 30-01-2025

Почему то глава Барнаула не упоминает , что благодаря администрации. Наш город несколько лет не участвовал в федеральной программе и не получил транспорт. Т.к оказалось непосильным правильно заполнить документы

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Акакий

11:35:02 30-01-2025

Гость (10:39:57 30-01-2025) Почему то глава Барнаула не упоминает , что благодаря админи... Неужели это правда?За такое разгильдяйство надо привлекать к ответу.Мы надеемся ,что там думают о наших городских проблемах ,а им завей горе верёвочкой.

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Гость

11:06:50 30-01-2025

обязательно нужно.
новые, чисты и красивые автобусы и трамваи сподвигнут людей больше пользоваться ОТ, хотя бы частично отказавшись от автомобиля.
кроме обновления и увеличения парка, нужно подымать зп персоналу, и множить маршрутную сеть.
но это все по силам только государству, никакая частная инициатива это не потянет

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Гость

11:11:06 30-01-2025

А в советское время было 12 маршрутов электротранспорта.

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Гость

11:31:46 30-01-2025

Гость (11:11:06 30-01-2025) А в советское время было 12 маршрутов электротранспорта.... 10 маршрутов трамвая и 6 троллейбуса. Что из них отменили? Не езжу наОТ

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Гость

11:11:46 30-01-2025

Ошиблась, 15 маршрутов

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Гость

11:18:05 30-01-2025

"И поэтому мы поднимаем стоимость проезда на автобусах до 75 рублей с 1 февраля", - подумал, но не сказал читатель амика.

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Гость

11:41:43 30-01-2025

Заявил... Как всегда!

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Гость

11:56:18 30-01-2025

В 2021 году Омск по федеральной программе получил новые автобусы, троллейбусы и трамваи. А у нас тогда Антон Шеломенцев делал все, чтобы Барнаул не получил ни одного нового автобуса, потому что город заявки не подавал из за отсутствия выделенок. Дороги якобы узкие. В 2024 году провели по федеральной программе ремонт Северо-западной и расширили тротуар!!!! 47 млн рублей вылелили на умные светофоры, а на том же Ленина- Северо-западонй не удосужатся сделать две полосы прямо и вечнозеленую стрелку (как на Аносова) направо в сторону НордВест.
Пока в Барнауле научились только осваивать средства,ждем, а когда научатся осваиваться с пользой.
А пока прибавляются 8ми-бальные пробки, осиротевшие развязки и музеи.

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Гад

12:27:08 30-01-2025

а когда научатся осваиваться с пользой."
Разве не с пользой? Только не для всех.

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Гость

12:33:57 30-01-2025

"чтобы процесс развития транспортной сети города, общественного транспорта продолжался"
А по-моему наоборот - он не развивается, а деградирует с каждым годом.

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Гость

12:34:30 30-01-2025

Ты давай уже глава исправляй проделки другого главы с позывным "народный". Делай весь транспорт муниципальным

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Гость

13:22:18 30-01-2025

администрация города уничтожила 29 маршрут и отобрала гараж-ремонтную базу на Космонавтов 73

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Гость

13:36:44 30-01-2025

Вы нам по 104 уже год решаете, а воз и ныне там. Встречи с гражданами устраиваете, делайте вид что наша проблема вас волнует, но только не одного предложения от вас не поступило. Вам уже и Матвиенко В.И. указывала на нашу проблему и просила ее решить, но администрация города положила на ее просьбы. Ждете когда кто ни будь замерзнет на остановке и все возьмет под свой контроль Бастрыкин? А вот нам ждать не хочется и есть желание обратиться к Александру Ивановичу с нашей проблемой, пока не случилось беды.

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Гость

14:15:18 30-01-2025

вы восстановите 59 маршрут по лесной дороге и достройте развязку на южный как положено а потом уже делайте то или это!!!

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Гость

14:24:38 30-01-2025

в очередной раз заявил о проблеме, о которой раньше не догадывался? Перед выборами надо громко заявить, а потом опять делать вид, что все хорошо!

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Гость

14:41:00 30-01-2025

обычный популизм перед выборами мэра! Как-будто эта проблема только что появилась!

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Гость

15:40:55 30-01-2025

Гость (14:41:00 30-01-2025) обычный популизм перед выборами мэра! Как-будто эта проблема...
Баварин помню еще в 99 году говорил что трамвайный парк физически и морально устарел и его надо менять. 26 лет еще отъездили на этом парке. Тогда почему бы еще 26 не отъездить? Чехи сами в шоке от того какую они технику делают. Причем трамвай Татра 3 (круглый) стырен с американского трамвая 50-ых годов. Так что если наши круглые трамваи откатают еще 26 лет. Получится что они будут уже 100 лет в строю - великолепно!

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Сергей

15:29:26 30-01-2025

6 троллейбусов видимо с Норвегии везут,декабрь2024,уже февраль на дворе,поток с транспортом в нном месте

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Гость

15:36:44 30-01-2025

А разве СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ поднимали не для этой же цели?
Т.е. Билеты в цене задрали, а теперь еще им автобусы выдадут

20ки очень часто до конечной п.Лесной не доезжают чисто физически. хлам который ломается. Да и смотреть на них без слез страшно. Они должны были быть списаны еще лет 15 назад.

И верните 120 или аналогичный маршрут на п.Лесной! А то кроме как на 20 от нас не уехать, причем не уехать уже часов в 8 вечера, как правило они и вэто время едут и не останавливаются на остановках, летят сломя голову на аварийках, это же бред!

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житель

16:25:59 30-01-2025

50 лет назад по Комсомольскому ходил только 14й автобус многие годы. Всю жизнь ходим пешком. Лет 10 назад были маршрутки:11, 34,45, 78. Теперь только 78. Иногда в нее не пробиться, т.к. это единственный транспорт до Диагностического центра, в который едут со всего края!

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