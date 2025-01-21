Власти Алтая не планируют до 2028 года покупать новые трамваи и автобусы за свои деньги

В краевом бюджете нет средств на обновление общественного транспорта

21 января 2025, 09:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество транспорта Барнаула

В бюджете Алтайского края на 2025-2027 годы не предусмотрено средств на обновление общественного транспорта. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта региона.

При этом за последние несколько лет на покупку новой техники города края получили около миллиарда рублей. Так, например, для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время на линию выйдут пять новых троллейбусов.

Напомним, в 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах.

Ранее уже бывший министр транспорта края Антон Воронов заявлял, что власти региона не отказываются от планов обновления общественного транспорта. Однако делать они это планируют за счет средств федерального бюджета.

Дело в том, что Алтайский край попал в число городов, участвующих в национальном проекте "Чистый воздух". Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России. В 2022-м список городов расширили до 49, включив туда и Барнаул. Однако денег столица региона так и не получила. Проект планируют реализовывать до 2030 года.

Его цель – снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшить как минимум на 20% совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В рамках нацпроекта подразумевается обновление подвижного состава общественного транспорта в городах-участниках.