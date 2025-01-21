Власти Алтая не планируют до 2028 года покупать новые трамваи и автобусы за свои деньги
В краевом бюджете нет средств на обновление общественного транспорта
21 января 2025, 09:15, ИА Амител
В бюджете Алтайского края на 2025-2027 годы не предусмотрено средств на обновление общественного транспорта. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта региона.
При этом за последние несколько лет на покупку новой техники города края получили около миллиарда рублей. Так, например, для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время на линию выйдут пять новых троллейбусов.
Напомним, в 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах.
Ранее уже бывший министр транспорта края Антон Воронов заявлял, что власти региона не отказываются от планов обновления общественного транспорта. Однако делать они это планируют за счет средств федерального бюджета.
Дело в том, что Алтайский край попал в число городов, участвующих в национальном проекте "Чистый воздух". Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России. В 2022-м список городов расширили до 49, включив туда и Барнаул. Однако денег столица региона так и не получила. Проект планируют реализовывать до 2030 года.
Его цель – снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшить как минимум на 20% совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В рамках нацпроекта подразумевается обновление подвижного состава общественного транспорта в городах-участниках.
09:46:33 21-01-2025
Не хотят покупать за свои, пусть купят за народные (бюджетные) деньги
11:15:23 21-01-2025
Гость (09:46:33 21-01-2025) Не хотят покупать за свои, пусть купят за народные (бюджетны...
Беда в том, что они путают свои деньги с бюджетными! Поэтому бюджетных всегда не хватает, сколько бы их не было.
09:49:04 21-01-2025
Позор.
10:07:54 21-01-2025
Что значит нет денег, ну займите, возьмите кредит и т.д.
10:32:47 21-01-2025
Гость (10:07:54 21-01-2025) Что значит нет денег, ну займите, возьмите кредит и т.д. ... Вместо строительства 10 развязок нужно планировать прокладку трамвайных линий от площади Октября до улицы Анатолия по проспекту Ленина, от улицы Советской яАрмии до Солнечной Поляны по Павловскому тракту и от Кардона до поселка Южного. Нужно переводить нынешнюю систему маршрутов неудобную и времяатратную на ту которая рекомендована Транспортной стратегией России. Те наличие магистральных трамвайных линий для быстрой связи ключевых точек города и локальных автобусных маршрутов. Деньги есть, только они распиливаются не туда, бездарно.
11:57:59 30-01-2025
Евгений Иванов (10:32:47 21-01-2025) Вместо строительства 10 развязок нужно планировать прокладку... оставьте Ленинский в покое, его и так весь выпилили. Зелени в городе не осталось.
10:09:45 21-01-2025
А где наш трамвай? сдулись?
10:18:12 21-01-2025
Гость (10:09:45 21-01-2025) А где наш трамвай? сдулись?...
там и не надувались
10:41:02 21-01-2025
Гость (10:18:12 21-01-2025) там и не надувались... Зато сколько пиару было...
10:20:44 21-01-2025
Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, сколько в бездарной организации системы и маршрутов ОТ. Для удобства и удовлетворения спроса наиболее эффективно наличие магистральных трамвайных линий, которые связывали бы кратчайшим образом самые востребованные точки города.города. Это прежде всего площадь Советов. Если провести 2 новых участка трамвайной линии от площади Октября до улицы Анатолия и от улицы Советской Армии по Павловскому тракту до Солнечной поляны, то вместо маятникообразного перемещения ежедневно утром в одну сторону вечером в другую, это позволит разгрузить потоки и ОТ на площади Советов наполовину. Одна половина на север, другая половина - на Павловский тракт через Челюскинцев. Вместо токсичных и забитых автобусов на 20 маршрутах на проспекте Ленина 2-3 трамвайных маршрута с частым курсирование и пересадкой на локальные автобусы по пути следования уже в других частях города. Тогда действительно можно будет говорить о заботе о воздухе. А то, что творит администрация сейчас - только хуже. Неудобные петляющие маршруты с толчеей в часы пик и бездарной тратой времени. Такой ОТ никогда не переменит людей с частных автомобилей, Пробки и грязный воздух будут пожирать все большую территорию города все с большей интенсивностью. Некомпетентность и безответственность тому виной.
10:41:02 21-01-2025
Евгений Иванов (10:20:44 21-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, сколько ... "Если провести 2 новых участка трамвайной линии от площади Октября до улицы Анатолия и от улицы Советской Армии по Павловскому тракту до Солнечной поляны, то ..."
вы что, от празднования НГ не отошли?
выходите из запоя уже!
11:14:35 21-01-2025
Musik (10:41:02 21-01-2025) "Если провести 2 новых участка трамвайной линии от площади О... Я вообще не пью. А предложение это я описал не под новый год,а 2 года назад, за прошедшее время многократно обдумывая и уточняя почему именно этот вариант может кардинально изменить ситуацию с ОТ в городе. С деталями и разъяснениями можно ознакомиться на страницах сообществ - Пешка Соборная, Барнаул. А также Комфорт центра Барнаула.
11:35:01 21-01-2025
Евгений Иванов (10:20:44 21-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, сколько ... то есть вы предлагаете людям добираться не одним маршрутом до пункта назначения, а двумя? Ага и еще 2 раза заплатить за проезд в одну сторону, а не как сейчас сел на один автобус и доехал до пункта назначения. Если бы в Барнауле существовали проездные на все виды транспорта, включая даже электрички, как в Москве, то может быть это можно было бы и рассмотреть. Кстати, а сама Москва отказывается от трамваев, как вы это объясните?
14:48:07 21-01-2025
Гость (11:35:01 21-01-2025) то есть вы предлагаете людям добираться не одним маршрутом д... Москва не отказывается от трамваев, просто там есть перекосы. Посмотрите видео Аркадия Гершмана на эту тему. Кроме того там интенсивно развивается метро, роль которого в малых городах хорошо могут выполнять трамваи. А вы представьте, если вместо 20 маршрутов автобусов по Ленина будет ходить только 2-3 маршрута трамвая, поэтому, естественно, речь идёт о двух-трёх секционных трамваях или сцеплении обычных, об интервале движения не 15-20 минут, как сейчас, а максимум 4-5! Зато освободившиеся автобусы смогут обеспечить локальные маршруты тоже с хорошей частотой. То есть ожидания на морозе выпадают фактически. О цене. Наиболее ущемленных горожане пользуются льготными билетами и им все равно сколько пересадок. В нормальных городах с удобным транспортом продают билеты с оплатой не маршрута, а времени проезда с ценой в полтора раза выше. Но можно сделать и пересадку вообще бесплатной. Все зависит от возможностей бюджета. Но даже если кому то и придется платить с каждой пересадкой, то только по причине забывчивости. То не я придумал. Это нормальная практика многих городов, где реально хотят иметь чистый воздух и комфортные улицы для людей, а не только для транспорта.
15:08:33 21-01-2025
Гость (11:35:01 21-01-2025) то есть вы предлагаете людям добираться не одним маршрутом д... Я вас наверное сильно удивлю, в Москве метро есть и оно хорошо развито. Вероятно поэтому трамвай не столь популярен. В городах же, где метро нет, трамвай может выполнять эту роль, некоторым образом.
10:29:02 21-01-2025
А потом не надо задавать вопросы, почему горожане не пользуются общественным транспортом, покупают личные автомобили и ездят на них каждый день, а город каждый день встает в пробки.
10:35:29 21-01-2025
Мне кажется странно ожидать какого-то эффективного управления от людей которые несколько лет не могли правильно заполнить заявку. На поставку транспорта за счёт федерального бюджета
14:00:31 21-01-2025
А что случилось? Видимо, потому что половина всего бюджета уходит совсем не на то?
14:41:12 21-01-2025
а в 2028 кааак купят! аж не унесем! кого они "лечат"? до 2028 всего три года, пролетят и не заметят.. и опять - ой! а денег то снова не запланировано... позорники...