Глава Бийска рассказал, как проходит ремонт Коммунального моста
В данный момент отставания от графика нет
14 июля 2023, 16:24, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева
Глава Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, как проходит ремонт коммунального моста. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам мэра, рабочие закончили замену контактной сети, замену и бетонирование трамвайных лотков, сделали ремонт 1–2 опор. Отремонтировано 30 % арок.
На левой стороне установили освещение, трамвайные пути, уложили новый асфальт, починили тротуары. По правой стороне уложили выравнивающий слой асфальтобетона.
Отставания от графика на данный момент нет.
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