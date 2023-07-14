Глава Бийска рассказал, как проходит ремонт Коммунального моста

В данный момент отставания от графика нет

14 июля 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Глава Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, как проходит ремонт коммунального моста. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, рабочие закончили замену контактной сети, замену и бетонирование трамвайных лотков, сделали ремонт 1–2 опор. Отремонтировано 30 % арок.

На левой стороне установили освещение, трамвайные пути, уложили новый асфальт, починили тротуары. По правой стороне уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Отставания от графика на данный момент нет.