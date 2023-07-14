Пять дорог отремонтировали в пригороде Барнаула

На работы ушло более 17 млн рублей

14 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершился ремонт дорог в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив, сообщили в мэрии.

"Новый асфальт появился на улице Новой в поселке Пригородном, Весенней в поселке Научный городок и Солнечной в поселке Березовка. По улице Ивкина от дома № 37 до дома № 67 и по улице Волжской вдоль реки Барнаулки в поселке Борзовая Заимка уложено щебеночное покрытие", – рассказали в горадминистрации.

Ремонт выполняла компания "Севан", сумма контракта составила более 17 млн рублей. Работы при этом были завершены на полтора месяца раньше намеченного срока.

Ранее сообщили, что на Алтае закончился ремонт 35 участков краевых дорог по нацпроекту.