Глава Бийска рассказал, по каким вопросам он будет консультироваться с боксёром
Спортсмен будет работать в своей профессиональной сфере и помогать чиновнику
09 марта 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, в каких вопросах его будет консультировать новый помощник – боксер Вячеслав Шипунов. Об этом сообщает "Банкфакс".
Чиновнику атлет будет помогать в сфере строительства спортивной инфраструктуры, подготовки спортивного резерва и развитии массового спорта.
Также к боксёру будут обращаться по вопросам развития предпринимательства в спорте.
Вячеслав Шипунов является мастером спорта международного класса, в 2007 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Европы.
В конце февраля спортсмен стал консультантом Щигрева.
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