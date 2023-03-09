НОВОСТИПолитика

Глава Бийска рассказал, по каким вопросам он будет консультироваться с боксёром

Спортсмен будет работать в своей профессиональной сфере и помогать чиновнику

09 марта 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, в каких вопросах его будет консультировать новый помощник – боксер Вячеслав Шипунов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Чиновнику атлет будет помогать в сфере строительства спортивной инфраструктуры, подготовки спортивного резерва и развитии массового спорта. 

Также к боксёру будут обращаться по вопросам развития предпринимательства в спорте. 

Вячеслав Шипунов является мастером спорта международного класса, в 2007 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Европы.

В конце февраля спортсмен стал консультантом Щигрева.

Комментарии 5

  • А кто его консультирует по вопросам очистки улиц от снега?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Что за страна у нас? Кулаками махать научился , можно в советники идти! Вот , и в думе у нас сидят, такие же законотворцы! Кто выше прыгнул , или дальше (плюнул).
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не нанял ещё. Не считает это проблемой
    10 марта, Гость   Ответить
  • А где Александр Студеникин, который призвал руководителей предприятий города отстранять от работы непривитых сотрудников? Плохо работал? не с теми консультировался?
    10 марта, Гость   Ответить
  • главное дети,наше будущее.спорт это нет наркомании и пьянству.лучше чем творчество,а то потом майданы случаются
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров