Глава Бийска рассказал, по каким вопросам он будет консультироваться с боксёром

Спортсмен будет работать в своей профессиональной сфере и помогать чиновнику

09 марта 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, в каких вопросах его будет консультировать новый помощник – боксер Вячеслав Шипунов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Чиновнику атлет будет помогать в сфере строительства спортивной инфраструктуры, подготовки спортивного резерва и развитии массового спорта.

Также к боксёру будут обращаться по вопросам развития предпринимательства в спорте.

Вячеслав Шипунов является мастером спорта международного класса, в 2007 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Европы.

В конце февраля спортсмен стал консультантом Щигрева.