Глава Дагестана Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
он призвал не давать почву для провокаций
19 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне генерал-майором Алиханом Цакаевым. В своем Telegram-канале он призвал не давать почву для провокаций.
Он подчеркнул, что инцидент требует внимательного и детального анализа. Вместе с тем Меликов отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД.
"Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой "постыдной провокации", потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка", – заявил он.Глава Дагестана добавил, что правоохранители региона защищали родную землю во времена, когда России угрожали международные бандформирования. Кроме того, именно дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову принадлежит фраза, ставшая девизом для всех бесстрашных людей, выполняющих воинский и служебный долг: "Работайте, братья!"
"Еще раз повторю, я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями!" – заключил Меликов. Напомним, что инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель". Кадыров подтвердил факт инцидента. По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин.
Он добавил, что когда правоохранители узнали, что перед ними "генерал, имеющий ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".
06:59:33 19-04-2024
""с генералом, имеющим ряд боевых заслуг"... . Вот тут по подробнее, пожалуйста.
09:10:36 19-04-2024
Есть простые смертные, которым всем - закон, а есть генералы и прочая "особь", которые живут в зазеркалье.
09:40:44 19-04-2024
Работник МЧС пьяный за рулём, оказывал неповиновение. Уволить виновного.
10:20:07 19-04-2024
Я вчера говорю Кобзеву -"я был пристёгнут ремнём", а он всё равно постановление выписывает. Я ему говорю, что он не довёл до меня 51п. Конституции РФ. А инспектор молчит. Когда они уже прекратят нарушать безобразия ?
Когда
10:56:54 19-04-2024
пусть теперь извинится как следует
14:33:23 19-04-2024
На Меликова смотрит не только весь Дагестан, но и вся РФ. На территории России был нарушен закон. Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона. Задержали правонарушителя. Причем правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался управляя автомобилям скрыться с места происшествия и нанести вред сотрудникам правопорядка. Для начала нужны рапорта от сотрудников полиции. Там они должны изложить как все было. Для начала виновника нужно лишить права управления транспортным средствам на полтора-два года. Так как отказался от медосвидетельствования. Суд должен в рамках КОАП РФ принять такое решение. Позже должно быть возбуждено уголовное дело в отношении генерала МЧС РФ. Так как в его действиях усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст. 318 УК РФ. Также уголовное дело должно быть возбуждено в отношении сотрудников полиции из Чечни, которые препятствовали деятельности сотрудников полиции Дагестана. Если это сейчас не сделать то как будут относится жители Дагестана к Меликову? Здесь же все очевидно. Кроме того безнаказанность породит еще более безнаказанность. Жители региона Чечня будут думать, что им все дозволено и они могут нарушать закон и руководитель региона за них заступится и им ничего не будет.