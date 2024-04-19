Глава Дагестана Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП

он призвал не давать почву для провокаций

19 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Глава Дагестана Сергей Меликов / Фото: ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне генерал-майором Алиханом Цакаевым. В своем Telegram-канале он призвал не давать почву для провокаций.

Он подчеркнул, что инцидент требует внимательного и детального анализа. Вместе с тем Меликов отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД.

"Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой "постыдной провокации", потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка", – заявил он.Глава Дагестана добавил, что правоохранители региона защищали родную землю во времена, когда России угрожали международные бандформирования. Кроме того, именно дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову принадлежит фраза, ставшая девизом для всех бесстрашных людей, выполняющих воинский и служебный долг: "Работайте, братья!"

"Еще раз повторю, я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями!" – заключил Меликов. Напомним, что инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель". Кадыров подтвердил факт инцидента. По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин.

Он добавил, что когда правоохранители узнали, что перед ними "генерал, имеющий ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".