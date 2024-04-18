НОВОСТИПроисшествия

Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания главы МЧС региона Цакаева

Он подчеркнул, что когда правоохранители узнали, что имеют дело с Цакаевым, то "трусливо разбежались"

18 апреля 2024, 22:49, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни
Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания в Дагестане главы МЧС региона Алихана Цакаева. В своем Telegram-канале он заявил, что Цакаев не совершил "грубого нарушения".

Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".

По словам Кадырова, несколько человек на КПП попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. В этот момент руководитель ведомства ехал без служебных документов и формы.

"Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону", – написал глава Чечни.Он добавил, что когда правоохранители узнали, что имеют дело "с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".

Рамзан Кадыров

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

23:51:49 18-04-2024

Как пафосно - попытка, трусливо разбежались, это не стаканчик пластиковый. Все на отлично.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:11:25 19-04-2024

Ни чего не понятно. Но очень интересно.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:49 19-04-2024

"Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону" - а будь он ещё и трезвый, то точно ничего бы не было)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:23 19-04-2024

Судя по тому, что Цакаеву на помощь приехали сразу два отряда ДПС, чеченский и дагестанский, то трусливо о помощи просил именно он.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:55:33 19-04-2024

понять, простить, наградить медалью.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:13 19-04-2024

Какая мерзость. Тут верно: "я стал больше любить физику за то что ее законы никто не может нарушать, не смотря на положение, статус и деньги."

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:21:13 19-04-2024

Кому то пора понять, что законы РФ надо соблюдать! А не рассказывать на всю страну - Рафик нэвинуоат!!! Тем более целый генерал!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:07 19-04-2024

Так вот и живем. Цирк ушел в начале того века. А нам весело.

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров