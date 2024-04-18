Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания главы МЧС региона Цакаева

Он подчеркнул, что когда правоохранители узнали, что имеют дело с Цакаевым, то "трусливо разбежались"

18 апреля 2024, 22:49, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания в Дагестане главы МЧС региона Алихана Цакаева. В своем Telegram-канале он заявил, что Цакаев не совершил "грубого нарушения".

Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".

По словам Кадырова, несколько человек на КПП попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. В этот момент руководитель ведомства ехал без служебных документов и формы.

"Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону", – написал глава Чечни.Он добавил, что когда правоохранители узнали, что имеют дело "с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".