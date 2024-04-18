Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания главы МЧС региона Цакаева
Он подчеркнул, что когда правоохранители узнали, что имеют дело с Цакаевым, то "трусливо разбежались"
18 апреля 2024, 22:49, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания в Дагестане главы МЧС региона Алихана Цакаева. В своем Telegram-канале он заявил, что Цакаев не совершил "грубого нарушения".
Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".
По словам Кадырова, несколько человек на КПП попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. В этот момент руководитель ведомства ехал без служебных документов и формы.
"Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону", – написал глава Чечни.Он добавил, что когда правоохранители узнали, что имеют дело "с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".
23:51:49 18-04-2024
Как пафосно - попытка, трусливо разбежались, это не стаканчик пластиковый. Все на отлично.
02:11:25 19-04-2024
Ни чего не понятно. Но очень интересно.
08:16:49 19-04-2024
"Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону" - а будь он ещё и трезвый, то точно ничего бы не было)
09:20:23 19-04-2024
Судя по тому, что Цакаеву на помощь приехали сразу два отряда ДПС, чеченский и дагестанский, то трусливо о помощи просил именно он.
10:55:33 19-04-2024
понять, простить, наградить медалью.
11:04:13 19-04-2024
Какая мерзость. Тут верно: "я стал больше любить физику за то что ее законы никто не может нарушать, не смотря на положение, статус и деньги."
11:21:13 19-04-2024
Кому то пора понять, что законы РФ надо соблюдать! А не рассказывать на всю страну - Рафик нэвинуоат!!! Тем более целый генерал!
12:10:07 19-04-2024
Так вот и живем. Цирк ушел в начале того века. А нам весело.