В России предложили сажать на 25 лет за взятки свыше 1 млрд рублей
Существующее в Уголовном кодексе наказание посчитали слишком мягким
03 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от 1 млрд рублей. Как сообщает Shot, он считает, что виновных в подобных преступлениях нужно сажать в тюрьму на срок от 25 лет.
Бородин отметил, что в последние годы в РФ было немало резонансных уголовных дел, которые связаны с огромными взятками. По его мнению, ст. 290 УК РФ предполагает слишком мягкое наказание для тех, кто берет огромные суммы денег, – максимально 15 лет колонии.
В связи с этим он предлагает рассмотреть возможность ужесточения трех статей УК РФ: ст. 290 – "Получение взятки", ст. 291 – "Дача взятки", ст. 291.1 – "Посредничество во взяточничестве". За получение взяток свыше 1 млрд рублей глава ФПБК предлагает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф до суммы в 500 раз больше взятки. Обращение он направил в Госдуму.
15:38:27 03-12-2024
Это абсолютно не решит проблему коррупции. В Китае расстреливают за взяточничество, а уровень коррупции один из самых высоких в мире. Как всегда будут рубить хвосты а голову трогать никто не будет.
16:58:16 03-12-2024
Гость (15:38:27 03-12-2024) Это абсолютно не решит проблему коррупции. В Китае расстрели...
Всё верно. Остаётся только добавить, что те, кто имеет возможность давать и брать взятки от 1 миллиарда, в наших условиях де-юре неподсудны вообще, де-факто подсудны только с предварительного одобрения👆
16:16:14 03-12-2024
За взятку свыше 1 млн. рублей высшая мера с полной конфискацией имущества, в том числе у близких родственников.
16:27:54 03-12-2024
Гость (16:16:14 03-12-2024) За взятку свыше 1 млн. рублей высшая мера с полной конфискац... а за 10^9 - в депутаты, так?
17:58:54 03-12-2024
Мусик (16:27:54 03-12-2024) а за 10^9 - в депутаты, так?... Из резонансных дел.... Хоть кто-то реально на колонию уехал? Только картины рисуют и продают..... Ну за молчание конечно
18:33:53 03-12-2024
Только вышак ....