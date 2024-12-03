Существующее в Уголовном кодексе наказание посчитали слишком мягким

03 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Денежные купюры (рубли) / Фото: amic.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от 1 млрд рублей. Как сообщает Shot, он считает, что виновных в подобных преступлениях нужно сажать в тюрьму на срок от 25 лет.

Бородин отметил, что в последние годы в РФ было немало резонансных уголовных дел, которые связаны с огромными взятками. По его мнению, ст. 290 УК РФ предполагает слишком мягкое наказание для тех, кто берет огромные суммы денег, – максимально 15 лет колонии.

В связи с этим он предлагает рассмотреть возможность ужесточения трех статей УК РФ: ст. 290 – "Получение взятки", ст. 291 – "Дача взятки", ст. 291.1 – "Посредничество во взяточничестве". За получение взяток свыше 1 млрд рублей глава ФПБК предлагает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф до суммы в 500 раз больше взятки. Обращение он направил в Госдуму.