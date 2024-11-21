На Алтае иностранец пытался дать взятку, положив тысячу рублей в подстаканник

Попытка избежать административного протокола обернулась уголовным делом

21 ноября 2024, 12:25, ИА Амител

Взятка / Фото: Следком Алтайского края

В Алтайском крае 55-летний гражданин Узбекистана пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает алтайский Следком.

Вечером 17 ноября в Табунском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили легковой автомобиль под управлением 55-летнего гражданина Узбекистана. Пассажиры легковушки были не пристегнуты, а годовалый ребенок ехал без детского кресла.

Находясь в автомобиле инспекторов ДПС, водитель передал полицейскому тысячу рублей, положив купюру в подстаканник.

"Сотрудник ГИБДД отказался принимать взятку, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам", – заключили в ведомстве.

Следственный комитет предъявил преступнику обвинение по статье УК РФ "Покушение на мелкое взяточничество".