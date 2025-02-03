СМИ: глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в реанимации
Он не пришел в сознание
03 февраля 2025, 17:23, ИА Амител
Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, причиной смерти основателя батальона "АрБат" стало проникающее ранение груди осколком, в районе сердца.
Напомним, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК "Алые паруса". СМИ сообщали, что его подключили к ИВЛ – у него были тяжелые ранения головы и груди, а также потребовалась ампутация ноги. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.
Саркисян известен под прозвищем Горловский. Он родился в Горловке в 1978 году, занимался в секции бокса. Создал в родном городе частное охранное предприятие "Авторитет", затем возглавил Федерацию бокса Горловки. Впоследствии Армен Саркисян стал почетным гражданином Горловки и занял пост президента Федерации бокса ДНР.
На Украине Саркисяна обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях, он есть в базе украинского "Миротворца".
17:51:15 03-02-2025
какая неоднозначная биография бывает у людей
19:11:33 03-02-2025
Гость (17:51:15 03-02-2025) какая неоднозначная биография бывает у людей...
Да ладно, половина нынешних бизнесменов в 90е гг начинали точно так же: сбивали банду из отбитых спортсменов после чего крышевали и отжимали бизнес у других
18:30:24 03-02-2025
Тоже армян ?