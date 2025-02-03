СМИ: глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в реанимации

Он не пришел в сознание

03 февраля 2025, 17:23, ИА Амител

Армен Саркисян / Фото: Федерация бокса ДНР / bf-dpr.ru

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, причиной смерти основателя батальона "АрБат" стало проникающее ранение груди осколком, в районе сердца.

Напомним, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК "Алые паруса". СМИ сообщали, что его подключили к ИВЛ – у него были тяжелые ранения головы и груди, а также потребовалась ампутация ноги. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.

Саркисян известен под прозвищем Горловский. Он родился в Горловке в 1978 году, занимался в секции бокса. Создал в родном городе частное охранное предприятие "Авторитет", затем возглавил Федерацию бокса Горловки. Впоследствии Армен Саркисян стал почетным гражданином Горловки и занял пост президента Федерации бокса ДНР.

На Украине Саркисяна обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях, он есть в базе украинского "Миротворца".