Что известно об Армене Саркисяне, которого пытались убить в ЖК "Алые паруса" в Москве?

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, который не был основной целью злоумышленников

03 февраля 2025, 15:51, ИА Амител

Армен Саркисян / Фото: Федерация бокса ДНР / bf-dpr.ru

3 февраля 2025 года в московском ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неустановленного взрывного устройства. В результате погиб один человек, еще несколько ранено. Правоохранители сообщают, что произошло покушение. Уже известно, кого злоумышленники намеревались устранить. Им оказался глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Amic.ru рассказывает, что о нем известно.

На кого было совершено покушение?

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что целью покушения может быть президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона "АрБат" Саркисян Армен Нагапетович. Тому же телеграм-каналу собственники квартиры, в которой жил погибший, сообщили, что сдавали жилье именно Армену Саркисяну.

"Интерфакс" тоже сообщает, что в результате взрыва пострадал Армен Саркисян. Издание пишет и о том, что в ЖК "Алые паруса" был ранен Олег Каспирович, который ранее был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Он мог быть охранником Армена Саркисяна.

Кто такой Армен Саркисян?

Армен Саркисян известен под прозвищем Армен Горловский Саркисян. Он родился в Горловке в 1978 году, занимался в секции бокса. СМИ и другие ресурсы писали о том, что отец Армена Саркисяна – Канапет Саркисян – организовал охрану для бизнеса своих земляков в городе Горловке.

В Сети есть информация о том, что Саркисян в молодости примкнул к структурам бизнесмена Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) и был его "вторым смотрящим". Группировка Енакиевского якобы контролировала пункты приема и продажи металлопроката, а также рынок водки и такси. Также Саркисян создал в Горловке частное охранное предприятие "Авторитет", затем возглавил Федерацию бокса Горловки. Впоследствии Армен Саркисян стал почетным гражданином Горловки и занял пост президента Федерации бокса ДНР.

На Украине Саркисяна обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях, он есть в базе украинского "Миротворца", пишет Mash.

Саркисян погиб?

Нет. Саркисян находится в реанимации в тяжелом состоянии, сейчас его пытаются спасти врачи, сообщает Mash. "Коммерсантъ" пишет, что в результате взрыва погиб не Саркисян, а его охранник. ТАСС также рассказали в оперативных службах, что Саркисян получил тяжелые ранения.

Обновление: По информации "Интерфакса" и других СМИ, Армен Саркисян скончался в реанимации от тяжелых ранений.

Что за теракт случился в Москве?

Взрыв случился 3 февраля 2025 года в холле одного из подъездов жилого дома. "Коммерсантъ" писал, что в холле взорвалась граната или самодельное взрывное устройство. Его мощность составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что целью взрыва в ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Взрыв случился, когда Саркисян проходил по холлу одного из корпусов ЖК вместе со своей охраной, пишет Readovka. РБК в правоохранительных органах отметили, что в здании сработало "радиоуправляемое взрывное устройство" и взрыв был "заранее подготовлен".

Кроме Саркисяна, пострадали пять человек, включая охранников и консьержку, возле поста которой и заложили взрывчатку. Mash пишет, что охранник Олег Каспирович также госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следком уже возбудил по факту взрыва уголовное дело. "Коммерсантъ" уточняет, что дело возбудили по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 ("Убийство и покушение на убийство двух и более лиц"). Однако если в преступлении найдут украинский след, то дело переквалифицируют на ст. 205 ("Теракт"). Также расследование взяла на контроль прокуратура Москвы.