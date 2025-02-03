Глава Федерации бокса ДНР Саркисян тяжело ранен при взрыве в московском ЖК "Алые паруса"

Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

03 февраля 2025, 15:39, ИА Амител

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян / Фото: ТАСС

Главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна тяжело ранило при взрыве в московском ЖК "Алые паруса". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также "Коммерсантъ" сообщает, что Саркисяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. Предположительно, взрывное устройство сработало, когда он заходил вместе с охранниками в подъезд.

Ранее в ТАСС заявляли, что целью взрыва в московском ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Личности его организаторов устанавливают.