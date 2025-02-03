Глава Федерации бокса ДНР Саркисян тяжело ранен при взрыве в московском ЖК "Алые паруса"
Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
03 февраля 2025, 15:39, ИА Амител
Главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна тяжело ранило при взрыве в московском ЖК "Алые паруса". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Также "Коммерсантъ" сообщает, что Саркисяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. Предположительно, взрывное устройство сработало, когда он заходил вместе с охранниками в подъезд.
Ранее в ТАСС заявляли, что целью взрыва в московском ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Личности его организаторов устанавливают.
"Целью взрыва в ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается", – заявил собеседник агентства.
16:23:04 03-02-2025
ДНР не так давно в составе России, а гражданин уже в мега- элитном комплексе проживал? нет, конечно, ему выздоровления и всем пострадавшим, но ответ интересен.