Глава ФМБА заявила, что границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет

Она отметила, что сейчас молодыми считаются люди в возрасте до 45 лет

28 ноября 2024, 20:38, ИА Амител

Человеческая рука / Фото: unsplash.com / Alex wong

Учитывая рост продолжительности жизни человека, в скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых "Молодежь в науке: строим технологическое будущее".

"Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек – до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60, это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды", – заявила она.

Сейчас, по классификации ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет, средний возраст – от 45 до 59 лет, пожилой возраст – от 60 до 74, 75-90 – старческий, старше 90 лет – долголетие.