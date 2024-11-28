Глава ФМБА заявила, что границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет
Она отметила, что сейчас молодыми считаются люди в возрасте до 45 лет
28 ноября 2024, 20:38, ИА Амител
Учитывая рост продолжительности жизни человека, в скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых "Молодежь в науке: строим технологическое будущее".
"Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек – до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60, это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды", – заявила она.
Сейчас, по классификации ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет, средний возраст – от 45 до 59 лет, пожилой возраст – от 60 до 74, 75-90 – старческий, старше 90 лет – долголетие.
21:06:17 28-11-2024
Уже по третьему кругу пошли убеждать нас, что продолжительность жизни неудержимо растёт. Хочется спросить, у кого растёт? Где доказательства? Заходи в любой свежий квартал на кладбище, смотри даты рождения и смерти, и всё тайное становится явным. Ну, хотите отменить пенсии или ещё поднять, никто же не мешает, зачем нести ересь про растущую продолжительность жизни и что в человека заложен ресурс на 120-150 лет. Прямо не знают, как выслужиться, и соревнуются кто больше назовёт продолжительность жизни. Была продолжительность жизни у мужиков 57 лет, сейчас сильно меньше. Зачем говорить, что стали жить 75?
21:41:01 28-11-2024
Гость (21:06:17 28-11-2024) Уже по третьему кругу пошли убеждать нас, что продолжительно... Где растёт?
Да у вас на глазах ежедневно!
Путин 72 года.
Шойгу 69 лет .
Лавров 74 года.
Матвиенко 75 лет.
Романенко 65 лет.
И посмотрите на них, молодые активные люди, которые давно уже могли бы сидеть на пенсии. А они пашут на благо страны.
Стыдно должно быть товарищи !
22:37:04 28-11-2024
Гость (21:41:01 28-11-2024) Где растёт?Да у вас на глазах ежедневно!Путин 72 год...
Население нашей страны постоянно молодеет.
Ленин в 50 лет был "дедушкой", а Путин в 70 молодой и энергичный.
06:55:13 29-11-2024
Гость (22:37:04 28-11-2024) Население нашей страны постоянно молодеет. Ленин в 5... Байден в свои 80, как пишут их СМИ, молодой политический деятель)))
12:22:57 29-11-2024
Гость (22:37:04 28-11-2024) Ленин в 50 лет был "дедушкой", а Путин в 70 молодой и энергичный... Ленин от сифилиса постарел, а не от возраста.
21:16:17 28-11-2024
Не смешно. В 60 ты стар, без вариантов. Ибо здоровье сыпаться начинает лет с 40, и даже раньше. А восстановление сил происходит всё дольше во времени.
21:41:17 28-11-2024
Это издевательство?
05:24:37 29-11-2024
Гость (21:41:17 28-11-2024) Это издевательство?... Да
21:49:03 28-11-2024
Блин, оказывается у меня товарищи в 50 померли в возрасте юношества, а друзья моего отца молодыми в 70.
21:50:34 28-11-2024
Эт че, у меня в 75 теперь по новой классификации средний возраст? Красота!
22:44:08 28-11-2024
Гость (21:50:34 28-11-2024) Эт че, у меня в 75 теперь по новой классификации средний воз... а кто-то теперь не доживет даже до среднего возраста
07:31:18 29-11-2024
на пенсию в 100 лет теперь?
08:33:32 29-11-2024
Вот в мире может как раз и так ,как предлагает ВОЗ,потому что там растёт уровень жизни и медицины .А у нас какие основания ,чтобы следовать этой новой классификации?Что ,у нас растёт уровень жизни ?Что у нас медицина ,после её оптимизации гос-жой Скворцовой достигла каких то небывалых высот ?В нашем регионе население вообще вымирает,до 60 лет попробуй ещё дотяни.К терапевту попасть ,надо за 2 недели записаться.Это ,что ?-новое беспардонное основание для нового повышения пенсионного возраста?
09:07:17 29-11-2024
хорошая новость, под это дело надо пенсионный возраст поднять до 75 лет
10:27:35 06-12-2024
Умер молодым.