В России обвинили мужчин в нежелании заводить детей

В стране насчитывается 1,5 млн мужчин – должников по алиментам

22 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Мужчина на скамейке / Фото: Natalia Trofimova / unsplash.com

Депутаты Госдумы должны адресовать свои инициативы для стимуляции рождаемости мужчинам, так как женщины и так готовы рожать. Об этом заявила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" ОНФ Ольга Позднякова, пишет ura.ru.

Она обратила внимание, что медийное общество сейчас нормализует разводы и открытые об этом заявления: разведенные знаменитости транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают деньгами, а в кино строится неправильный образ главы семьи и детей, которых показывают как дополнительный источник неприятностей.

Позднякова считает, что в России не хватает критики несемейного мужского поведения. А также рассказала, что в стране сейчас насчитывается 1,5 млн мужчин с долгами по алиментам.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал молодых девушек за браки со скуфами. По его мнению, эта история достаточно противоестественная, потому что это неправильно и браки эти неравные.