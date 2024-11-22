В России обвинили мужчин в нежелании заводить детей
В стране насчитывается 1,5 млн мужчин – должников по алиментам
22 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы должны адресовать свои инициативы для стимуляции рождаемости мужчинам, так как женщины и так готовы рожать. Об этом заявила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" ОНФ Ольга Позднякова, пишет ura.ru.
Она обратила внимание, что медийное общество сейчас нормализует разводы и открытые об этом заявления: разведенные знаменитости транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают деньгами, а в кино строится неправильный образ главы семьи и детей, которых показывают как дополнительный источник неприятностей.
Позднякова считает, что в России не хватает критики несемейного мужского поведения. А также рассказала, что в стране сейчас насчитывается 1,5 млн мужчин с долгами по алиментам.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал молодых девушек за браки со скуфами. По его мнению, эта история достаточно противоестественная, потому что это неправильно и браки эти неравные.
09:02:03 22-11-2024
Вместо повышения уровня жизни, давайте их позорить, что они нищеброды бездетные.
Должно сработать
09:25:07 22-11-2024
Больше ада!
😆
09:30:44 22-11-2024
Это последствия бесконечных измен, разводов и алиментов.
09:58:01 22-11-2024
С кем заводить то? Посмотрите на график численности и состава населения и догадайтесь какого пола больше в возрасте для "рожалки".
10:01:44 22-11-2024
Опять мужик виноват! ну конечно, кто же еще.
10:03:18 22-11-2024
про разводы - руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" ОНФ Ольга Позднякова куда клонит? Президент развелся и все его поздравили с годом семьи..
12:43:23 22-11-2024
Гость (10:03:18 22-11-2024) про разводы - руководитель направления "Народный фронт. Анал... Шаман всего месяц как развелся. Что-то не видел я волны порицания.
19:32:49 22-11-2024
Гость (12:43:23 22-11-2024) Шаман всего месяц как развелся. Что-то не видел я волны пори... это деление дохода "через загс" и уход от налогов
10:15:14 22-11-2024
я готов завести второго ребенка, НО.... готово ли госуодарство к этому?
Меня каждый день обкладывают поышением цен, налогами и штрафами, если рожу ребенка, начнутся проблемы с мединиским обслуживанием его, садиком, школой, я этот ад уже прошел один раз,второй желания нет. А тот мат.капиталл который так пиарят это капля в море. Что я смогу дать этому ребенку по его вырастанию? взять еще одну ипотеку чтоб квартиройобеспечить хотябы однушкой?
Сделайте доступным жилье, доступным образование и качественную медицину - и наролд без всяких там маткапиталов наражает вам столько ребятишек, что китайцы удивятся! Условия создайте а не угрозы и штрафы с принуждениями рожать
10:42:01 22-11-2024
Гость (10:15:14 22-11-2024) я готов завести второго ребенка, НО.... готово ли госуодарс...
Ну это слишком просто будет. Так не интересно
10:58:27 22-11-2024
Гость (10:15:14 22-11-2024) я готов завести второго ребенка, НО.... готово ли госуодарс... Это вы еще забыли добавить, что люди в возрасте старше 40 лет , кроме содержания детей, еще родителей своих поддерживают материально. Иначе пожилым родителям не прожить
16:18:22 22-11-2024
Гость (10:15:14 22-11-2024) я готов завести второго ребенка, НО.... готово ли госуодарс...
Вы хотите жить как при социализме, а законно ли выдвигать такие требования?
10:33:10 22-11-2024
Вот из-за того, что многие девушки только для алиментов детей заводят и опасаюсь
12:24:29 22-11-2024
Гость (10:33:10 22-11-2024) Вот из-за того, что многие девушки только для алиментов дете... дада. ради ваших 3000р в месяц жертвуют здоровьем
10:42:46 22-11-2024
"А я ж детей родить не мог, родить не мог, а мне говорят: плати налог! Плати налог!
А я говорю: а баба где? А хоть, говорят, судья в суде!
А я говорю: ее б не смог! Вот - вот, говорят: и плати налог!"
(Лесоповал, 1993)
10:56:39 22-11-2024
Может это не образ такой строится, а факты такие и как результат, чур меня от брака и детей. Зачем мужчине это, не понятно
12:01:20 22-11-2024
Просто Вы смотрите масштабно. Не надо об этом думать. Вот Вам пример: 1. Посчитайте сколько Вы за свою жизнь в среднем в литрах/обьёмах выпили, поели, сходили в туалет. Кучу представьте или в цистернах. 2. Сколько Вы истратили за год, согласно пробега, денег на бензин для своего автомобиля. А за 10 лет. Жуткая статистика будет. И так во всём, где начинаешь копать. Захочет человек, женится и родит, не захочет разведется и будет платить алименты. Жизнь многогранна. Будьте здесь и сейчас!!! Не благодарите.
12:09:34 22-11-2024
алименты- это вопрос совести и человеческого качества каждого!
12:32:15 22-11-2024
Депутаты Госдумы вы вообще нормальные люди? Во-первых это не ваше дело заводить людям детей или нет. Во-вторых вы вокруг то оглянитесь что происходит.
02:01:32 23-11-2024
Гость (12:32:15 22-11-2024) Депутаты Госдумы вы вообще нормальные люди? Во-первых это не... Да им насрать на нас, вот когда их опустят на землю и урежут зарплату в 20 раз, чтобы пожили в нищете вот тогда до них дойдет.
20:58:45 22-11-2024
Депутаты отстаньте от нас мужчин, вы итак с жиру беситесь.
Один налог за бездетность с нас хотел содрать, другие нас обвиняют в том что детей заводить не хотим.
А с кем заводить? с меркантильными девушками и расчетливыми женщинами? (хотя по сути одно и тоже, разница в возрасте и цене)
Вот завел ребенка, девушка тебе изменила ты её бросил но алименты платить обязан.
Или на тебя тупо повесили чужого ребенка хочешь не хочешь а платить заставят.
Да мы эгоисты и это наше право заводить детей или нет, вы поживите как мы, пересядьте со своих премиум машин на общественный транспорт который всегда заполнен что утром что вечером особенно зимой.
Поживите в однокомнатных квартирах хотя бы, особенно если дом аварийный.
Поживите на маленькую пенсию и небольшую зарплату, так как не все могут похвастаться высоким заработком и дело не в том кто на что учился, люди горбатятся за копейки, приходят домой уставшими так еще и супружеский долг надо выполнять.
А что до детей, сейчас даже одного ребенка дорого содержать, дети быстро растут, часто капризничают тут бабские хотелки то с трудом покрыть можешь, а уж детские и подавно.
И ребенка не имеешь право воспитать из-за педоистерии, даже банально подмыть потому-что обкакался.
Не многие девушки готовы ручки замарать, вот только девушку не обвинят в педофилии только за то что подмывая ребенка касалась причинных мест а иначе никак, не под струей же мыть и слышать крики своей кровиночки.
А вырастают потом детки и родителей не во что не ставят.
Цены растут за все плати, комуналку плати, за детсад\школу плати, за поборы в школе плати \ремонт\подарки учителю\ детям на НГ \ чае питие и тд.
Цены на продукты растут, цены на ОТ тоже растут не каждый может позволить себе машину.
Кому-то по медицинским причинам нельзя за руль, а девушки прежде всего смотрят на статусных мужчин.
И никогда не посмотрят на нищеброда, а даже если и посмотрят то ради личной выгоды.
Вот ты заботливый отец, души не чаешь в ребенке а потом выясняется что ребенок и не твой вовсе и из квартиры ты не можешь выписать до 18 лет.
И распутную девицу не накажешь так как только подними руку так посадят и еще целый букет статей пришьют.
Вот поэтому мы мужчины и не заводим детей, по вполне разным причинам.
22:33:04 22-11-2024
Можно завести ребенка, когда у него есть будущее. И не только в России.