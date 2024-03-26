Глава ФСБ: теракт в "Крокусе" готовили исламские радикалы при содействии Украины

Бортников добавил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей

26 марта 2024, 19:21, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Теракт в "Крокус сити холле" готовили исламские радикалы, а способствовали им западные и украинские спецслужбы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. Бортников подчеркнул, что ведомство сделает все для того, чтобы вычислить организаторов теракта.

При этом глава службы отметил, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке.

"Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. <...> Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — подчеркнул Бортников. Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран занимаются выявлением причастных к теракту, заключил он.