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Глава ФСБ: теракт в "Крокусе" готовили исламские радикалы при содействии Украины

Бортников добавил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей

26 марта 2024, 19:21, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Теракт в "Крокус сити холле" готовили исламские радикалы, а способствовали им западные и украинские спецслужбы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. Бортников подчеркнул, что ведомство сделает все для того, чтобы вычислить организаторов теракта.

При этом глава службы отметил, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке.

"Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. <...> Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — подчеркнул Бортников. Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран занимаются выявлением причастных к теракту, заключил он.

Теракт ФСБ
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 8

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Гость

19:56:26 26-03-2024

А у нас границу охраняет кто нибудь? Собирались уйти в Украину, задержали белорусские пограничники.
Хорошо хоть ни кто не задаёт вопросы, что делали белорусские пограничники на границе с Украиной

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Гость

21:03:38 26-03-2024

Гость (19:56:26 26-03-2024) А у нас границу охраняет кто нибудь? Собирались уйти в Украи... Что за бред? Наши и задержали, сегодня вон медали вручали. Чего белоруским погранцам делать на нашей территории?

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Гость

21:10:54 26-03-2024

Гость (19:56:26 26-03-2024) А у нас границу охраняет кто нибудь? Собирались уйти в Украи... Ну так то Белоруссия с уркаиной граничит. Вот только поймали террористов наши вояки в Брянской области России.

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Гость

22:29:46 26-03-2024

Гость (21:10:54 26-03-2024) Ну так то Белоруссия с уркаиной граничит. Вот только поймали... В всех новостях в первый день повторяли, что задержали при помощи Белорусских пограничников. Понятно , что сейчас об этом не особо пишут.
Но вопрос, как вооруженные люди на автомобиле который разыскивает несколько тысяч человек собирались "уйти" на Украину.

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Гость

06:06:38 27-03-2024

Гость (22:29:46 26-03-2024) В всех новостях в первый день повторяли, что задержали при п... если бы собирались уйти, то машину, хотя бы, сменили. Как вариант, кураторы и рассчитывали, что их обнулят при попытке перейти границу.

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Гость

07:35:57 27-03-2024

Гость (22:29:46 26-03-2024) В всех новостях в первый день повторяли, что задержали при п... Ссылка будет?

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Элен без ребят

22:07:11 26-03-2024

о как, оказывается. а меня местные диванные эксперты заминусили за такое же мнение. говорят, что хохлы смелые и всегда признаются в содеянном. ПС. ну как эксперты... один тут эмалированным полушарием отсвечивает.

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Гость

22:12:51 26-03-2024

Вопрос один - почему не предотвратили?

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