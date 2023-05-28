Глава Georgian Airways заявил, что президент Грузии не хочет ладить с соседями

По его словам, Саломе Зурабишвили может стать персоной нон грата в своей стране

28 мая 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил о том, что президент страны не делает ничего, чтобы наладить отношения с соседними странами. Его слова передаёт РИА Новости.

Он заявил, что ни разу не видел такого, чтобы Саломе Зурабишвили сделала что-то для налаживания контакта. В список соседей он включил Россию, Армению и Азербайджан.

По словам Гаиашвили, такими темпами президент Грузии может стать персоной нон грата в собственной стране, если не начнёт исправлять ситуацию.

Ранее Гаиашвили заявил о том, что Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы в Европу.