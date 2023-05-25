Россияне смогут летать в Европу транзитом через Грузию

В Georgian Airways считают, что авиасообщение с Россией будет восстановлено

25 мая 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на основателя компании Тамаза Гаиашвили.

По его словам, уже с 15 июня станет возможным перелёт с пересадкой в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Гаиашвили добавил, что летать с пересадками в Грузии будет дешевле, чем по другим маршрутам.

Он также выразил надежду на то, что объёмы авиасообщения с Россией будут восстановлены, потому что парламент страны встретил решение с энтузиазмом.