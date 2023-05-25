Россияне смогут летать в Европу транзитом через Грузию
В Georgian Airways считают, что авиасообщение с Россией будет восстановлено
25 мая 2023, 19:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на основателя компании Тамаза Гаиашвили.
По его словам, уже с 15 июня станет возможным перелёт с пересадкой в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Гаиашвили добавил, что летать с пересадками в Грузии будет дешевле, чем по другим маршрутам.
Он также выразил надежду на то, что объёмы авиасообщения с Россией будут восстановлены, потому что парламент страны встретил решение с энтузиазмом.
19:45:14 25-05-2023
Странно всё! Россияне хотят в Европу, Путин не хочет - там враги. Лет 10-20 назад Путин хотел в НАТО, теперь против чтоб в НАТО вступила Украина. Если сейчас не примешивать политику, в чём логика!?
21:55:24 25-05-2023
Олег (19:45:14 25-05-2023) Странно всё! Россияне хотят в Европу, Путин не хочет - там в... В НАТО хотели вступить, т.к. еще верили, что они нам не враги. Но, как вы видите, единственная цель создания НАТО - уничтожить Россию. Поэтому НАТО упорото движется на восток, располагая свои базы все ближе к нашим границам. А это прямая угроза безопасности нашей страны.
21:57:10 25-05-2023
Олег (19:45:14 25-05-2023) Странно всё! Россияне хотят в Европу, Путин не хочет - там в... А какие россияне хотят в Европу? Что-то не заметно "этих толп"
06:38:08 26-05-2023
Олег (19:45:14 25-05-2023) Странно всё! Россияне хотят в Европу, Путин не хочет - там в... Олех, никто в России в НАТО не хотел, все всё прекрасно понимали. Никто никакого запроса ни официально, ни неофициально не делал, это враньё. Был разговор между Путиным и Клинтоном в 2000 году, когда саксофонист уже был экс-перзидент. Путин задал вопрос: интересно, а как бы в НАТО отнеслись если бы Россия подала заявку. И ответ Клинтона только подтвердил, что и так все знали) это просто было подтверждением враждебности блока к нам и более ничего. Второй момент: какие россияне хотят сейчас в Европу? Визы не дают, карточки не работают, ехать с наличными накладно, да и в Европе не всюду кэш принимают, например рент кар - только по карте, гостиницы - по карте. У многих россиян, Олега, карты европейских банков?
20:48:21 25-05-2023
Где логика? ООтвет прост. Причина в деньгах.
21:55:53 25-05-2023
Гость (20:48:21 25-05-2023) Где логика? ООтвет прост. Причина в деньгах.... В безопасности. Твоей, в том числе.
22:25:14 25-05-2023
Гость (20:48:21 25-05-2023) Где логика? ООтвет прост. Причина в деньгах.... Последние два десятилетия страна жила без идеологии, потому что любая идеология мешала распихивать деньги по карманам. Сейчас стала вырисовываться новая идеология, пока нет формулировки но примерно "кто не с нами, тот против нас", жаль что за новую идеологию много народа поляжет.
07:35:07 26-05-2023
Россияне смогут летать в Европу --- у них там будут спрашивать, как они относятся к новым регионам РФ. Ответы записывать на видео
09:01:56 26-05-2023
Гость (07:35:07 26-05-2023) Россияне смогут летать в Европу --- у них там будут спрашива... Кто у них это будет спрашивать и с какой целью?В виду непримиримой борьбы со свободомыслием в том "цветущем саду"? )
09:10:28 26-05-2023
Гость (09:01:56 26-05-2023) Кто у них это будет спрашивать и с какой целью?В виду непри... Кто у них это будет спрашивать и с какой целью? --- специальные сотрудники, с целью сообщить об этом Украине или России, в зависимости от ответа. Могут помочь Украине с ними связаться, вдруг они своими ответами нарушат украинские законы. Или российские. Там от ответа будет зависеть
11:34:10 26-05-2023
Указали пути бегства, для тех у кого есть еще на что сбежать