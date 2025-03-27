Глава IT-компаний в Алтайском крае обвиняется в мошенничестве

Вадима Гладышева поместили под стражу еще в феврале

27 марта 2025, 13:50, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя и учредителя нескольких IT-компаний Вадима Гладышева. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что Гладышева задержали еще в феврале по подозрению в мошенничестве. Бизнесмен является учредителем и руководителем ряда алтайских компаний: "Дибиэй", "ИТ Сфера", "Интеллекта", "Бин-Тек", "Дианэт", "Гринвош" и "ВИП". Фирмы не раз становились подрядчиками по исполнению государственных контрактов.

Предположительно, силовики заинтересовались работой IT-компаний предпринимателя, связанной со взаимодействием с одной из подконтрольных краевым властям структур. По одной из версий, речь идет об установке приборов учета, которые в онлайн-режиме отслеживают потери электроэнергии.

Предположительно, Гладышеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). 15 февраля суд поместил его под стражу.