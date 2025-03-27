Глава IT-компаний в Алтайском крае обвиняется в мошенничестве
Вадима Гладышева поместили под стражу еще в феврале
27 марта 2025, 13:50, ИА Амител
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя и учредителя нескольких IT-компаний Вадима Гладышева. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что Гладышева задержали еще в феврале по подозрению в мошенничестве. Бизнесмен является учредителем и руководителем ряда алтайских компаний: "Дибиэй", "ИТ Сфера", "Интеллекта", "Бин-Тек", "Дианэт", "Гринвош" и "ВИП". Фирмы не раз становились подрядчиками по исполнению государственных контрактов.
Предположительно, силовики заинтересовались работой IT-компаний предпринимателя, связанной со взаимодействием с одной из подконтрольных краевым властям структур. По одной из версий, речь идет об установке приборов учета, которые в онлайн-режиме отслеживают потери электроэнергии.
Предположительно, Гладышеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). 15 февраля суд поместил его под стражу.
14:08:32 27-03-2025
Нужно до конца раскрутить цепочку, и наказать всех чиновников кто брал откаты
09:24:33 28-03-2025
43545345 (14:08:32 27-03-2025) Нужно до конца раскрутить цепочку, и наказать всех чиновнико... Какие чиновники, нет таких, они кристально честные, все.
Во всё виновата баба Маша уборщица и коллективный запад )))
15:46:48 27-03-2025
вот и ещё один распиаренный ит "гений" барнаула присел
16:28:29 27-03-2025
! (15:46:48 27-03-2025) вот и ещё один распиаренный ит "гений" барнаула присел... Не зарекайся, Лёша...