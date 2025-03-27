Родители девочки, пострадавшей от падения льда в Барнауле, хотят наказать коммунальщиков

По их словам, у школьницы выявили компрессионные переломы позвоночника

27 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Родители девочки, которая пострадала от падения глыбы льда с крыши, хотят добиться наказания для коммунальщиков. Как сообщает НТВ, у ребенка выявили компрессионные переломы нескольких позвонков.

Напомним, инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова и попал на камеры видеонаблюдения. По словам матери пострадавшей, она прибыла на место происшествия меньше чем за три минуты.

"Увидела, что ребенок лежит, уже была милиция. Была скорая помощь. Мы Ксюшу подняли, положили в скорую помощь и ей там обработали голову", – рассказала она.

Травматологи диагностировали у девочки многочисленные гематомы и ушиб головы, после чего отправили домой. Однако с каждым часом пострадавшей становилось хуже, она жаловалась на сильные боли в спине. Новый осмотр показал компрессионные переломы нескольких позвонков. Ребенка госпитализировали. Сейчас ей строго запрещено вставать, а торжественные события, вроде концерта ко дню посвящения в кадеты и старта тренировок по тхэквондо, придется пропустить.

В управляющую компанию уже направились следователи. Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Директора управляющей компании, которая обслуживала многоэтажку, допросили в числе одной из первых. Она рассказала, что в день ЧП подрядчик якобы сообщил им, что не сможет выполнить работы по уборке снега на крыше.