Глава Крыма рассказал про оборонительную линию на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал в своём Telegram-канале о строительстве на полуострове оборонительной линии.

Как он уточнил РИА Новости, строительство идёт по плану, в этом задействовано большое количество людей.

"Мы там действуем нестандартно. Могу сказать, что мы с учётом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идём не просто по планам, которые были сто лет назад там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому ещё раз говорю: бережёного Бог бережёт. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", – подчеркнул Аксёнов.