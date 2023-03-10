Глава Крыма рассказал про оборонительную линию на полуострове
На строительстве задействовано большое количество людей
10 марта 2023, 13:01, ИА Амител
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал в своём Telegram-канале о строительстве на полуострове оборонительной линии.
"Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, максимально защищены. Все силовые структуры предпринимают необходимые меры для безопасности Крыма. В том числе идёт строительство оборонительной линии, которое ведётся с учётом боевого опыта наших военнослужащих", – написал Аксёнов.
Как он уточнил РИА Новости, строительство идёт по плану, в этом задействовано большое количество людей.
"Мы там действуем нестандартно. Могу сказать, что мы с учётом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идём не просто по планам, которые были сто лет назад там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому ещё раз говорю: бережёного Бог бережёт. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", – подчеркнул Аксёнов.
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