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Глава Крыма рассказал про оборонительную линию на полуострове

На строительстве задействовано большое количество людей

10 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал в своём Telegram-канале о строительстве на полуострове оборонительной линии.

"Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, максимально защищены. Все силовые структуры предпринимают необходимые меры для безопасности Крыма. В том числе идёт строительство оборонительной линии, которое ведётся с учётом боевого опыта наших военнослужащих", – написал Аксёнов.

Как он уточнил РИА Новости, строительство идёт по плану, в этом задействовано большое количество людей.

"Мы там действуем нестандартно. Могу сказать, что мы с учётом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идём не просто по планам, которые были сто лет назад там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому ещё раз говорю: бережёного Бог бережёт. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", – подчеркнул Аксёнов.

Комментарии 5

  • Во времена .......
    10 марта, Гость   Ответить
  • А посвети-ка на Сиваш--Вы что,поручик,сдурели?По морю да посуху--Ну, допустим сдурел.А вдруг они тоже сдурели...Служили два товарища в одном и том полке...
    10 марта, Гость   Ответить
  • а зачем это делают?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Денежки текут, но не все дотекают.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Главное огневая мощь отделения взвода роты батальона бригады полка дивизии корпуса армии фронта и достаточное количество мобильных бронированных огневых резервов
    11 марта, Гость   Ответить
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