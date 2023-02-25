Зеленский заявил о военной и моральной подготовке к захвату Крыма

По его словам, ВСУ сейчас формируют "наступательные подразделения разного рода и характера"

25 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о подготовке к захвату Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

"Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым. В противном случае это могло бы привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

При этом замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд вскоре заявила, что Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму.

В ноябре 2022 года Зеленский в интервью Financial Times заявлял, что "будет только за", если кто-то предложит Украине способ вернуть Крым "невоенным путём". Хотя ещё в августе глава государства угрожал отобрать у России регион "любыми средствами", "не консультируясь с другими странами".