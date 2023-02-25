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Зеленский заявил о военной и моральной подготовке к захвату Крыма

По его словам, ВСУ сейчас формируют "наступательные подразделения разного рода и характера"

25 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о подготовке к захвату Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

"Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым. В противном случае это могло бы привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.

При этом замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд вскоре заявила, что Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму.

В ноябре 2022 года Зеленский в интервью Financial Times заявлял, что "будет только за", если кто-то предложит Украине способ вернуть Крым "невоенным путём". Хотя ещё в августе глава государства угрожал отобрать у России регион "любыми средствами", "не консультируясь с другими странами".

Комментарии 12

  • Америкк плевать, хотят жители Крыма обратно в состав Украины или нет. Лицемерная подленькая такая демократия в Америке.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • приходите. мы РОССИЯНЕ гостеприимный народ накормим казлов свинцом и кровью своей умоетесь
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Америкк плевать, хотят жители Крыма ---- Конечно Америке плевать, а почему им должно быть не плевать и при чем здесь демократия в США.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Какая ещё "демократия",власть народа?Культ денег,ложь и эксплуатация человека человеком.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • "при чем здесь демократия в США" --- Гость, при том, что Америка прикрывается демократией, когда толкает Украину к нападению на Крым и к войне с Россией.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Культ денег,ложь и эксплуатация человека человеком+++
    25 февраля, Гость   Ответить
  • при том, что Америка прикрывается демократией, когда толкает Украину --- Там даже речи нет о демократии, вы откуда высасывание такую информацию, там речь идёт только об возврате территорий.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Культ денег,ложь и эксплуатация человека человеком+++ ---- А в России разве не так?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с 1991-го года,с начала развития капитализма это вот так.Но унас нет такой политики,которая диктует всей земле свою, с применением военного оружия.И оправдывая это двумя словами -"свобода и демократия"
    26 февраля, Гость   Ответить
  • "Там даже речи нет о демократии, вы откуда высасывание такую информацию" ---- Гость, да вы послушайте речи американской верхушки по поводу всей этой ситуации с Украиной! Что они плетут там.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • там речь идёт только об возврате территорий.----------------Каком возврате? Возврат русских территорий произошел еще в 2014 году.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Этот клоун жив до сих пор только потому, что Путин преследует какие то свои цели, о которых нам никто не рассказывает. Достаточно той инфы, что когда Бидон приезжал в Киев - об этом договаривались с нашими, чтобы они его не убили. Убить Зеленского вообще не проблема. Нет приказа. Почему? Не знаю.
    26 февраля, Гость   Ответить
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