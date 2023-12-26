Глава Крыма: ВСУ атаковали в районе Феодосии

На данный момент детонация прекратилась, а пожар в порту локализован

26 декабря 2023, 09:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести атаку. В своем Telegram-канале он рассказал, что сейчас территория порта, где ранее прогремели взрывы, оцеплена.

Утром 26 декабря местные жители стали сообщать в социальных сетях о взрывах. Несколько хлопков прозвучало в районе порта, после этого в небе появились следы дыма.

Как рассказал Аксенов, на данный момент детонация прекратилась, а пожар в порту локализован. На месте продолжают работать профильные службы. Глава Крыма добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал жителей региона сохранять спокойствие, а доверять только официальным источникам.