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Глава Крыма: ВСУ атаковали в районе Феодосии

На данный момент детонация прекратилась, а пожар в порту локализован

26 декабря 2023, 09:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести атаку. В своем Telegram-канале он рассказал, что сейчас территория порта, где ранее прогремели взрывы, оцеплена. 

Утром 26 декабря местные жители стали сообщать в социальных сетях о взрывах. Несколько хлопков прозвучало в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. 

Как рассказал Аксенов, на данный момент детонация прекратилась, а пожар в порту локализован. На месте продолжают работать профильные службы. Глава Крыма добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал жителей региона сохранять спокойствие, а доверять только официальным источникам.

Происшествия украина Крым

Комментарии 2

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Гость

12:49:20 26-12-2023

Русским официальный источник обещал пенсионный возраст не поднимать, и конституцию не переписывать ...

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Гость

13:36:24 26-12-2023

Слава Богу, что взрыва в Крыму, не до ходят до Алтайского края.

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