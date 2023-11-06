Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановили

На данный момент противник если и проводит атаки, то только малыми силами и без бронетехники

06 ноября 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, Вооруженные силы Украины (ВСУ) "выдохлись". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, – практически агония украинского режима", – заявил он.Балицкий подчеркнул, что на данный момент ВСУ если и проводят атаки, то только малыми силами и без бронетехники, поскольку в ротах наблюдается недокомплект. Планы Киева пройти к Азовскому морю и лишить Россию сухопутного коридора в Крым провалились.

Ранее стало известно, что украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством. Согласно данным Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к правительству упал: с 74% в мае до 39% – в октябре. Одновременно с этим лишь 48% украинцев доверяют государственному телевидению.