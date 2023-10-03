Глава Курьинского района ушел в отставку

56-летний чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию

03 октября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: kurya.ru

Глава Курьинского района Алексей Купин написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявление об отставке 56-летнего чиновника рассмотрели на внеочередной сессии Совета народных депутатов, которая прошла 2 октября. Причина ухода с поста не раскрывается.

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет замглавы Ольга Трусова.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил взять на контроль вопросы функционирования в районе систем жизнеобеспечения, социально значимых отраслей, исполнения администрацией района всех текущих полномочий. Курировать данную работу будет замгубернатора Денис Губин.

"При необходимости состоятся консультации с депутатским корпусом Курьинского района, руководством территориальных подразделений федеральных и региональных органов власти", – говорится в сообщении.

Алексей Купин возглавил Курьинский район в феврале 2019 года. В октябре 2018 года работал на посту замглавы администрации района, с ноября 2018-го по февраль 2019-го временно исполнял обязанности главы муниципалитета.