Глава Курьинского района ушел в отставку
56-летний чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию
03 октября 2023, 12:44, ИА Амител
Глава Курьинского района Алексей Купин написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявление об отставке 56-летнего чиновника рассмотрели на внеочередной сессии Совета народных депутатов, которая прошла 2 октября. Причина ухода с поста не раскрывается.
Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет замглавы Ольга Трусова.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил взять на контроль вопросы функционирования в районе систем жизнеобеспечения, социально значимых отраслей, исполнения администрацией района всех текущих полномочий. Курировать данную работу будет замгубернатора Денис Губин.
"При необходимости состоятся консультации с депутатским корпусом Курьинского района, руководством территориальных подразделений федеральных и региональных органов власти", – говорится в сообщении.
Алексей Купин возглавил Курьинский район в феврале 2019 года. В октябре 2018 года работал на посту замглавы администрации района, с ноября 2018-го по февраль 2019-го временно исполнял обязанности главы муниципалитета.
13:21:22 03-10-2023
Почему перестали использовать хорошее слово - уволился? )
14:17:54 03-10-2023
Сначала зам ушел, чуть больше месяца назад, теперь глава? Странно. Кто-то выживает мужиков из администрации.
15:50:24 03-10-2023
Никто их не выживает, работать они не хотят. Все по Чехову - "сидите тихо, нам ничего не надо, у нас все хорошо, а то как бы чего не вышло". Вот с таким девизом трудился этот товарищ
18:20:23 03-10-2023
Гость (15:50:24 03-10-2023) Никто их не выживает, работать они не хотят. Все по Чехову -... Ну, там прям очередь занять теплое местечко стоит. А по селам? Молодежь уехала, остались одни пенсионеры, главу администрации выбрать не из кого. Вся Россия так. Где хорошо в крае? Там где нас нет.
22:12:32 03-10-2023
Многое если не всё зависит от главы района если он не создал рабочую команду грош ему цена будут делать вид а не работать