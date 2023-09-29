Томенко назначил заместителей в правительство Алтайского края

Они приступят к обязанностям с 30 сентября и будут работать до окончания срока полномочий регионального правительства

29 сентября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о кадровых назначениях в региональном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В соответствии с Уставом Алтайского края и краевым законом № 68-3С "О Правительстве Алтайского края" на госдолжности назначены заместители председателя правительства. Заместителем председателя правительства, а также руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края продолжит работать Виталий Снесарь. Заместителями председателя также переназначены Денис Губин, Александр Лукьянов, Иван Кибардин и Игорь Степаненко.

В соответствии с распоряжениями губернатора они назначены на срок с 30 сентября 2023 года и до окончания срока полномочий регионального правительства.

Напомним, что после переизбрания Томенко отправил в отставку членов правительства и руководителей краевых органов исполнительной власти в соответствии с требованиями законодательства.

При этом в правительстве уже произошли первые перестановки – из некоторых министерств ушли заместители. Подробнее об этом читайте в нашем материале.