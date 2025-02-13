Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул 16 февраля
Также в этот день даст концерт певец Shaman
13 февраля 2025, 11:33, ИА Амител
Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с барнаульской молодежью 16 февраля. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Сейчас Мизулина проводит встречи с молодежью в сибирских городах. 12 февраля она посетила Томск, 13 февраля приедет в Кемерово, а 16 февраля – в Барнаул.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе АлтГУ, встреча пройдет в актовом зале корпуса "Д"(Димитрова, 66). Время встречи пока не уточняется.
Также 16 февраля в Барнауле даст концерт частый спутник ее выступлений – певец Shaman.
11:38:14 13-02-2025
Я как глава Альянса безумного интернета, не против - пусть пляшут!
12:00:41 13-02-2025
Олег (11:38:14 13-02-2025) Я как глава Альянса безумного интернета, не против - пусть п... Партия любителей пива Вас поддерживает.
11:49:34 13-02-2025
Что у неё с глазами? Со взглядом? Он в себе?
12:31:54 13-02-2025
Гость (11:49:34 13-02-2025) Что у неё с глазами? Со взглядом? Он в себе? ... найди в инете ее интервью, послушай, поймешь...
12:00:22 13-02-2025
Неужели кто-то пойдёт на это концерт за свои деньги? После этого даже фанаты Киркорова кажутся вполне адекватными.
Кто-то вообще представляет, что это за лига такая, кто её финансирует и т.д.?
12:18:08 13-02-2025
Youtube когда разблокируют?
12:52:25 13-02-2025
Гость (12:18:08 13-02-2025) Youtube когда разблокируют?... Когда Абрам Хинштейн Курскую область отвоюет.
13:02:05 13-02-2025
Гость (12:52:25 13-02-2025) Когда Абрам Хинштейн Курскую область отвоюет. ... Курскую область отвоюет --- ну или Киев возьмет, походу неизвестно, что раньше случится
12:28:35 13-02-2025
оспади...
сколько же развелось комитетов, лиги экспертов.
и за за все это им зарплаты, доплаты и финансирование.
потом, потому что денег нет, придумывать начинают, чтобы еще маркировкой обложить.
12:36:31 13-02-2025
Параллельно бы вызвали Лебедева туда же, если уж нужен хайп АГУ.
12:48:48 13-02-2025
А сосаться будут?
13:13:24 13-02-2025
Гость (12:48:48 13-02-2025) А сосаться будут?... канеш будут, кто там чей спутник , не понятно...
14:55:09 13-02-2025
гость (13:13:24 13-02-2025) канеш будут, кто там чей спутник , не понятно...... Лебедев и Шаман?
17:00:06 13-02-2025
надеюсь телеграм прикроют теперь?
и всякие айфоны наконец прикроют?
21:25:18 13-02-2025
вопрос к Мизулиной (17:00:06 13-02-2025) надеюсь телеграм прикроют теперь?и всякие айфоны наконец... Конечно прикроют, а Вам лично выдадут ТА-57
17:39:29 13-02-2025
Раз уж интернетчица, пусть приезжает онлайн)))