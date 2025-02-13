Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул 16 февраля

Также в этот день даст концерт певец Shaman

13 февраля 2025, 11:33, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с барнаульской молодежью 16 февраля. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сейчас Мизулина проводит встречи с молодежью в сибирских городах. 12 февраля она посетила Томск, 13 февраля приедет в Кемерово, а 16 февраля – в Барнаул.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе АлтГУ, встреча пройдет в актовом зале корпуса "Д"(Димитрова, 66). Время встречи пока не уточняется.

Также 16 февраля в Барнауле даст концерт частый спутник ее выступлений – певец Shaman.