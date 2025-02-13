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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул 16 февраля

Также в этот день даст концерт певец Shaman

13 февраля 2025, 11:33, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina
Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится с барнаульской молодежью 16 февраля. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сейчас Мизулина проводит встречи с молодежью в сибирских городах. 12 февраля она посетила Томск, 13 февраля приедет в Кемерово, а 16 февраля – в Барнаул. 

Как сообщили amic.ru в пресс-службе АлтГУ, встреча пройдет в актовом зале корпуса "Д"(Димитрова, 66). Время встречи пока не уточняется.

Также 16 февраля в Барнауле даст концерт частый спутник ее выступлений – певец Shaman.

Барнаул

Комментарии 16

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Олег

11:38:14 13-02-2025

Я как глава Альянса безумного интернета, не против - пусть пляшут!

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Гость

12:00:41 13-02-2025

Олег (11:38:14 13-02-2025) Я как глава Альянса безумного интернета, не против - пусть п... Партия любителей пива Вас поддерживает.

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Гость

11:49:34 13-02-2025

Что у неё с глазами? Со взглядом? Он в себе?

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15

12:31:54 13-02-2025

Гость (11:49:34 13-02-2025) Что у неё с глазами? Со взглядом? Он в себе? ... найди в инете ее интервью, послушай, поймешь...

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Гость

12:00:22 13-02-2025

Неужели кто-то пойдёт на это концерт за свои деньги? После этого даже фанаты Киркорова кажутся вполне адекватными.
Кто-то вообще представляет, что это за лига такая, кто её финансирует и т.д.?

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Гость

12:18:08 13-02-2025

Youtube когда разблокируют?

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Гость

12:52:25 13-02-2025

Гость (12:18:08 13-02-2025) Youtube когда разблокируют?... Когда Абрам Хинштейн Курскую область отвоюет.

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Гость

13:02:05 13-02-2025

Гость (12:52:25 13-02-2025) Когда Абрам Хинштейн Курскую область отвоюет. ... Курскую область отвоюет --- ну или Киев возьмет, походу неизвестно, что раньше случится

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Гость

12:28:35 13-02-2025

оспади...
сколько же развелось комитетов, лиги экспертов.
и за за все это им зарплаты, доплаты и финансирование.
потом, потому что денег нет, придумывать начинают, чтобы еще маркировкой обложить.

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Гость

12:36:31 13-02-2025

Параллельно бы вызвали Лебедева туда же, если уж нужен хайп АГУ.

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Гость

12:48:48 13-02-2025

А сосаться будут?

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гость

13:13:24 13-02-2025

Гость (12:48:48 13-02-2025) А сосаться будут?... канеш будут, кто там чей спутник , не понятно...

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R22

14:55:09 13-02-2025

гость (13:13:24 13-02-2025) канеш будут, кто там чей спутник , не понятно...... Лебедев и Шаман?

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вопрос к Мизулиной

17:00:06 13-02-2025

надеюсь телеграм прикроют теперь?
и всякие айфоны наконец прикроют?

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R22

21:25:18 13-02-2025

вопрос к Мизулиной (17:00:06 13-02-2025) надеюсь телеграм прикроют теперь?и всякие айфоны наконец... Конечно прикроют, а Вам лично выдадут ТА-57

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Гость

17:39:29 13-02-2025

Раз уж интернетчица, пусть приезжает онлайн)))

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