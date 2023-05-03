Глава МЧС России дал неблагоприятный прогноз по противопожарной обстановке на Алтае
Аналогичная ситуация ожидается и в ряде других регионов РФ
03 мая 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в Алтайском крае и ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков, ссылаясь на данные ведомства и прогнозы Росгидромета.
Помимо Алтайского края, аналогичная ситуация ожидается на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, в Новосибирской и Омской областях, а также в ХМАО, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане и Башкирии.
Как пишет РИА Новости, пожароопасный сезон введён в 78 субъектах РФ.
Накануне в ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили, что в регионе с 3 по 5 мая ожидается высокая пожароопасность.
16:03:02 03-05-2023
Ичо, даже рассылка СПАМа не помогает? Вотжеж мерзкие людишки- СМСки не читают, да ещё и фильтры на рассылки от МЧС ставят... Надо больше рассылок! Сидишь такой у себя в кабинете и раз в 3 минуты кнопку давишь: "азослать очередное предупреждение". Лепота.