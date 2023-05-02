Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают быть осторожнее с огнём

02 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае с 3 по 5 мая, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, 4 класс пожарной опасности возможен на территории Барнаула, Славгорода, а также 27 районов: Алейского, Баевского, Бийского, Благовещенского, Волчихинского, Заринского, Змеиногорского, Зонального, Каменского, Ключевского, Краснощёковского, Кулундинского, Локтевского, Мамонтовского, Первомайского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Рубцовского, Тальменского, Троицкого, Угловского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Хабарского, Шелаболихинского и Шипуновского.

Жителям рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.

Ранее рассказали, когда в Алтайский край вернётся жара.