Глава МЧС выразил соболезнования в связи с гибелью пожарных в Энгельсе

Сотрудники ведомства погибли, когда ликвидировали пожар, начавшийся после падения обломков беспилотника

09 января 2025, 06:25, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com

МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью двоих пожарных при исполнении служебного долга в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Напомним, 8 января Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников. В результате ЧП в Энгельсе произошел пожар на промышленном предприятии. В ходе ликвидации возгорания погибли двое сотрудников МЧС, еще один человек оказался в больнице в тяжелом состоянии.

"8 января при исполнении служебных обязанностей в Саратовской области погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения", – заявили в МЧС.

Известно, что Афанасьев – выпускник Уральского института ГПС МЧС РФ, больше четырех лет тушил пожары в Саратове. Телеупов служил в рядах пожарных с 2019 года. Глава МЧС Александр Куренков назвал произошедшее невосполнимой утратой для семей сотрудников и министерства.