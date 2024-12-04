СМИ: по казарме в Грозном мог ударить беспилотник

Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов

04 декабря 2024, 16:42, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com / Jakob Owens

Беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" (РВНП) со ссылкой на собственные источники.

Собеседники утверждают, что никто не пострадал. Информации о разрушениях тоже не поступало. Вместе с тем, по их словам, взрыв якобы произошел прямо в казарме.

Ранее о звуках взрыва также заявлял Telegram-канал Baza. Официально ситуацию власти не комментировали.